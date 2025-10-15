ＧＥＩ、前期経常を12倍上方修正

Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ <9212> [東証Ｇ] が10月15日大引け後(18:00)に業績修正を発表。25年9月期の経常損益(非連結)を従来予想の1300万円の黒字→1億5600万円の黒字(前の期は1億3800万円の赤字)に12倍上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益も従来予想の1億4500万円→2億8800万円(前年同期は8800万円)に98.6％増額し、増益率が64.8％増→3.3倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、概ね前回発表の業績予想の通りに推移する見通しとなりました。 利益面につきましては、自社の研究開発リソースの活用（内製化）により外注費が大幅に削減されたこと等により、売上原価が期初計画を大きく下回ることになったため、「営業利益」は、前回発表の業績予想を上回る見通しとなりました。 上記に加えて、NEDOバイオものづくり革命推進事業（第１、２回公募）の補助金が予定通り営業外収益に計上されたことにより、「経常利益」及び「当期純利益」は、前回発表の業績予想を上回る見通しとなりました。

