「日経225ミニ」手口情報（15日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限2万898枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万898枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20898( 20898)
ソシエテジェネラル証券 12935( 12935)
SBI証券 3883( 1677)
楽天証券 3421( 1399)
三菱UFJeスマート 948( 852)
日産証券 501( 501)
松井証券 461( 461)
マネックス証券 291( 291)
フィリップ証券 132( 132)
バークレイズ証券 107( 107)
ドイツ証券 67( 67)
東海東京証券 45( 45)
インタラクティブ証券 40( 40)
ゴールドマン証券 14( 14)
岩井コスモ証券 12( 12)
光世証券 8( 8)
安藤証券 2( 2)
広田証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 251806( 251806)
ソシエテジェネラル証券 169799( 169799)
SBI証券 90365( 45051)
バークレイズ証券 38035( 38035)
松井証券 32495( 32495)
サスケハナ・ホンコン 25896( 25896)
楽天証券 40685( 19089)
日産証券 14038( 14038)
JPモルガン証券 11045( 11045)
モルガンMUFG証券 8918( 8904)
三菱UFJeスマート 13499( 7273)
BNPパリバ証券 5704( 5704)
ビーオブエー証券 5596( 5596)
マネックス証券 4600( 4600)
ゴールドマン証券 4583( 4571)
広田証券 4562( 4562)
野村証券 3381( 3353)
東海東京証券 2656( 2654)
フィリップ証券 2386( 2386)
ドイツ証券 1937( 1937)
みずほ証券 2( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 177( 177)
ソシエテジェネラル証券 136( 136)
SBI証券 130( 106)
三菱UFJeスマート 67( 59)
フィリップ証券 30( 30)
マネックス証券 12( 12)
楽天証券 34( 10)
松井証券 9( 9)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース