「TOPIX先物」手口情報（15日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万3871枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3871枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13871( 13871)
ソシエテジェネラル証券 10166( 10166)
ゴールドマン証券 3478( 3320)
バークレイズ証券 3258( 3258)
JPモルガン証券 2074( 2074)
ビーオブエー証券 1885( 1885)
サスケハナ・ホンコン 1220( 1220)
BNPパリバ証券 651( 651)
モルガンMUFG証券 568( 562)
日産証券 379( 379)
シティグループ証券 340( 340)
UBS証券 329( 321)
野村証券 273( 273)
HSBC証券 202( 202)
SBI証券 130( 120)
広田証券 59( 59)
インタラクティブ証券 35( 35)
山和証券 35( 35)
三菱UFJeスマート 36( 32)
みずほ証券 30( 30)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース