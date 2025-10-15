　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3871枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 13871(　 13871)
ソシエテジェネラル証券　　　 10166(　 10166)
ゴールドマン証券　　　　　　　3478(　　3320)
バークレイズ証券　　　　　　　3258(　　3258)
JPモルガン証券　　　　　　　　2074(　　2074)
ビーオブエー証券　　　　　　　1885(　　1885)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1220(　　1220)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 651(　　 651)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 568(　　 562)
日産証券　　　　　　　　　　　 379(　　 379)
シティグループ証券　　　　　　 340(　　 340)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 329(　　 321)
野村証券　　　　　　　　　　　 273(　　 273)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 202(　　 202)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 130(　　 120)
広田証券　　　　　　　　　　　　59(　　　59)
インタラクティブ証券　　　　　　35(　　　35)
山和証券　　　　　　　　　　　　35(　　　35)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　36(　　　32)
みずほ証券　　　　　　　　　　　30(　　　30)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

