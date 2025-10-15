「TOPIX先物」手口情報（15日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万4347枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万4347枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 24347( 23523)
ソシエテジェネラル証券 21514( 21514)
バークレイズ証券 7245( 6338)
モルガンMUFG証券 5562( 4462)
JPモルガン証券 5893( 3298)
ビーオブエー証券 3473( 2889)
ゴールドマン証券 10064( 2795)
サスケハナ・ホンコン 2355( 2355)
ドイツ証券 1253( 1253)
野村証券 2252( 923)
シティグループ証券 3564( 819)
SBI証券 1020( 680)
大和証券 674( 658)
UBS証券 718( 584)
みずほ証券 533( 515)
日産証券 465( 465)
広田証券 446( 446)
SMBC日興証券 879( 435)
BNPパリバ証券 1446( 425)
三菱UFJeスマート 133( 131)
三菱UFJ証券 728( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 6( 6)
日産証券 6( 6)
野村証券 1000( 0)
三菱UFJ証券 700( 0)
ABNクリアリン証券 300( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
