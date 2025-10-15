　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2709枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 12709(　 12576)
ソシエテジェネラル証券　　　　5707(　　5707)
SBI証券　　　　　　　 　　　　4638(　　2260)
バークレイズ証券　　　　　　　1692(　　1692)
JPモルガン証券　　　　　　　　1206(　　1202)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1070(　　1070)
ゴールドマン証券　　　　　　　1117(　　 989)
松井証券　　　　　　　　　　　 981(　　 981)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1075(　　 856)
楽天証券　　　　　　　　　　　 967(　　 519)
日産証券　　　　　　　　　　　 507(　　 507)
インタラクティブ証券　　　　　 423(　　 423)
ビーオブエー証券　　　　　　　 405(　　 405)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 362(　　 296)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 238(　　 238)
みずほ証券　　　　　　　　　　 215(　　 215)
マネックス証券　　　　　　　　 212(　　 212)
フィリップ証券　　　　　　　　 166(　　 166)
野村証券　　　　　　　　　　　 238(　　 142)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 221(　　 138)
大和証券　　　　　　　　　　　　95(　　　 0)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　48(　　　 0)
シティグループ証券　　　　　　　12(　　　 0)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 135(　　 135)
楽天証券　　　　　　　　　　　 148(　　 134)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 107(　　 107)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　42(　　　42)
JPモルガン証券　　　　　　　　　26(　　　26)
松井証券　　　　　　　　　　　　25(　　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　　18)
フィリップ証券　　　　　　　　　 5(　　　 5)
バークレイズ証券　　　　　　　　 5(　　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 1(　　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース