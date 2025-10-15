「日経225先物」手口情報（15日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万3989枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3989枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23989( 20298)
ソシエテジェネラル証券 13680( 13653)
サスケハナ・ホンコン 5192( 5192)
SBI証券 6559( 3779)
バークレイズ証券 3915( 3432)
JPモルガン証券 3950( 2813)
野村証券 7961( 2463)
モルガンMUFG証券 2292( 1831)
日産証券 986( 986)
松井証券 985( 985)
ゴールドマン証券 2556( 925)
ビーオブエー証券 1270( 858)
ドイツ証券 786( 776)
みずほ証券 1343( 524)
BNPパリバ証券 1205( 516)
大和証券 1008( 474)
三菱UFJ証券 688( 444)
楽天証券 763( 437)
UBS証券 720( 402)
三菱UFJeスマート 429( 389)
シティグループ証券 391( 0)
SMBC日興証券 137( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 235( 235)
ABNクリアリン証券 226( 126)
SBI証券 85( 57)
楽天証券 59( 39)
松井証券 36( 36)
三菱UFJeスマート 29( 29)
バークレイズ証券 16( 16)
マネックス証券 13( 13)
日産証券 5( 5)
ドイツ証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
野村証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース