イコラブ大場花菜の4コマ連載！強い日差しにパリピ爆誕？8周年ツアーの裏話／はなコミ！第62回【作者に聞く】
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」の裏話をお届け！
■「お土産全部自分で食べちゃいました」
3ヶ月連続で広島に行く機会があり、広島のお土産情報に詳しくなってきました！
夏頃に杏奈と瞳と私の3人で広島ロケに行きまして、その帰りに広島出身の杏奈に案内してもらいながら、揚げもみじが販売しているお店へ！！その時にお店までの行き方を覚えました。
再びメンバー全員で広島に訪れた時に、メンバーみんなが「揚げもみじを食べたい！」と。その時杏奈は別行動だったので、案内係がおらず！！
「ならば！！私が！！案内します！！」と揚げもみじ案内係を担当しました。
揚げもみじや、もみじまんじゅうを食べる時はいつもこしあん味を食べるのですが、今回チーズ味の揚げもみじにしてみたら美味しくて新しい扉を開きました！！そしておいも味のもみじまんじゅうをお土産に買っていったら美味しすぎて全部自分で食べちゃいました！！(笑) もっと違う味のもみじまんじゅうを食べてみたくなりました！！
■強い日差しにパリピ爆誕？
山梨公演は前日入りしたので、夕方からのリハーサルでした。なので日差しはそこまで強くなかったのですが、西陽が差して！オレンジ色の太陽の光が眩しくて、眩しさ対策にさなつんがイケイケのサングラスをかけていました。夕方だったので、あまり暑くなくむしろ寒いくらいでした！！
ですが！本番当日の昼リハーサル！昼間は太陽がかんかん照りで！！とっても暑くて眩しくて！！その場に置いてあったグッズのイコラブサングラスをするパリピチーム、全く顔の見えない佐々木舞香さん、日焼けしてもいいから日焼け止め塗らない宣言の郄松瞳さん。イコールラブには色々な人がいました。
スキンケアのおすすめは意外とメンバー間でもおすすめしあったりしないかも！！みんなそれぞれ自分に合うものを見つけているのかもしれません！！私は最近KANEBOのものが気に入っています♩
