EXILE TAKAHIRO“聖地”日本武道館ライブに密着！ライブ映像、事前リハ、当日の舞台裏までオンエア

EXILE TAKAHIROの日本武道館公演に密着した特別番組が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にて10月26日22時より放送されることが決定した。

■TAKAHIROの嘘偽りない想いに迫る独占インタビューを実施

2006年、EXILE第二章の幕開けとなった『EXILE Vocal Battle Audition 2006 ～ASIAN DREAM～』にて、約1万人の中から新ボーカリストの座を見事勝ち取ったEXILE TAKAHIRO。彼は、EXILEへの加入が決定した聖地でもある日本武道館で、9月19日に『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2025 “HERCULES”』を開催した。

MUSICON! TV（エムオン!）では、この一夜限りのライブと舞台裏に密着。公演当日のバックヤードや控室、ステージのみならず、事前リハーサルにも潜入。ライブが仕上がっていく貴重な映像を届ける。

さらに、EXILE加入20周年、EXILE結成25周年を2026年に控えたTAKAHIROの嘘偽りない想いに独占インタビューで迫る。厳選したライブ映像のダイジェストとあわせて、“いましか見られないEXILE TAKAHIRO”をお見逃しなく。

■プレゼントキャンペーン実施中

放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し、キャンペーンに応募した人の中から抽選で計3名に、「直筆サイン入りチェキ」がプレゼントされる。詳細はキャンペーンサイトで確認しよう。

■番組情報

MUSICON! TV（エムオン!）『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2025 “HERCULES” Live&Document』

10/26（日）22:00～23:00

■関連リンク

キャンペーンサイト

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/09/20/301481/

EXILE OFFICIAL SITE

https://exile.jp/