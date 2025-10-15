久保田利伸、アニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』OP曲＆ED曲をワンコーラスで繋いだMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

久保田利伸の新曲で、11月26日にリリースされるTVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』オープニング＆エンディングテーマ曲「1, 2, Play」「Left & Right」のSpecial Edit Ver.のMVが公開となった。

■躍動＆ストーリーテラー！異なる久保田利伸が楽しめる

公開されたのは、「1, 2, Play」と「Left & Right」をそれぞれワンコーラスで繋いだスぺシャル映像。「1, 2, Play」ではアフロビーツにのって躍動する久保田、そして「Left & Right」ではまるで恋する女性の心を紐解くストーリーテラーのような立ち位置の久保田を観ることができる。

なお、今回のMVの監督は「諸行は無常」に引き続きMESSが担当。彼ならではのオリジナリティ溢れる仕上がりとなっている。

■リリース情報

2025.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「1, 2, Play」

2025.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Left & Right」

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「1, 2, Play/Left & Right」

■関連リンク

『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』番組サイト

https://letsplay-anime.com/

久保田利伸 OFFICIAL SITE

https://www.funkyjam.com/kubota/

