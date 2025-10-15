久保田利伸、アニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』OP曲＆ED曲をワンコーラスで繋いだMV公開
久保田利伸の新曲で、11月26日にリリースされるTVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』オープニング＆エンディングテーマ曲「1, 2, Play」「Left & Right」のSpecial Edit Ver.のMVが公開となった。
■躍動＆ストーリーテラー！異なる久保田利伸が楽しめる
公開されたのは、「1, 2, Play」と「Left & Right」をそれぞれワンコーラスで繋いだスぺシャル映像。「1, 2, Play」ではアフロビーツにのって躍動する久保田、そして「Left & Right」ではまるで恋する女性の心を紐解くストーリーテラーのような立ち位置の久保田を観ることができる。
なお、今回のMVの監督は「諸行は無常」に引き続きMESSが担当。彼ならではのオリジナリティ溢れる仕上がりとなっている。
■リリース情報
2025.10.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「1, 2, Play」
2025.10.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Left & Right」
2025.11.26 ON SALE
SINGLE「1, 2, Play/Left & Right」
■関連リンク
『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』番組サイト
https://letsplay-anime.com/
久保田利伸 OFFICIAL SITE
https://www.funkyjam.com/kubota/