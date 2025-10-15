尾碕真花、2nd写真集を発売「極限まで素のままの尾碕」 カメラマンは『コールミー・バイ・ノーネーム』の監督だった枝優花
俳優の尾碕真花が、12月12日に東京ニュース通信社から『尾碕真花セカンド写真集（仮）』を発売することを発表した。
【写真】自然体で素のままの表情を見せる尾碕真花
撮影するのは、映画監督・写真家として活躍中の枝優花。尾碕とは、今年1月に放送されたドラマ『コールミー・バイ・ノーネーム』の演者と監督として出会い、意気投合。”今”の自分をさらけ出せるカメラマンと一緒に写真集を作りたい、という尾碕の希望が実現したタッグとなる。
枝と尾碕の“2人旅”というテーマを掲げ、選ばれた舞台は韓国。現地では、海鮮市場で念願のタコやエビを食べ、鮮やかなブルー色をしたコンビニジュースにハマり、漢江を見ながらラーメンを食べ、夜は部屋にスタッフと集まり部屋飲み。たくさん食べて、笑って、遊んで、ここでしか見られない、自由で飾らない尾碕の姿、表情を切り取った。
■尾碕真花コメント
ファースト写真集を出させていただいてから6年振り、この度、セカンド写真集を発売させていただくことになりました！
セカンド写真集は30歳の節目を過ぎて、まだこのお仕事を続けられていて、需要があったらできたらいいな〜くらいに考えていたのですが、このタイミングで、枝さんに撮っていただけると聞いて、二つ返事で『やりたいです!!』と答えさせていただきました。
大好きな枝さんへの信頼とリスペクトが、一気に気持ちを前のめりにしてくれて、私の性質をよく知る枝さんのおかげでひたすらに楽しく、極限まで素のままの尾碕を引き出していただいてます。
皆様、期待値を上げて発売まで楽しみにしていてください！
