第138回広州交易会が開幕

第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会、略称「広交会」）が10月15日に広州で開幕しました。11月4日までの会期は3期に分けて開催されます。展示面積は155万平方メートルで、ブース総数7万4600カ所、出展企業3万2000社を超え、いずれも過去最高を記録しています。

第1期は「ハイエンド製造」をテーマに10月15〜19日に開催され、出展商品には新たな質の生産力を広く取り入れており、「新三様」と呼ばれる新エネルギー車、太陽光発電、リチウムイオン電池や、工業自動化・スマート製造、新エネルギー車とスマートモビリティーなど最先端の商品に焦点を当てています。展示面積は52万平方メートルで、ブース数2万5000カ所を超え、出展企業は約1万2000社です。

広州白雲空港は広交会により良いサービスを提供するために、英語、フランス語、タイ語、アラビア語など10以上の言語で対応できる外国語サービスチームを立ち上げたほか、出展者が迅速で効率的かつ便利に通関できるように6つの専用通路を設けています。白雲空港国境検査所の統計によると、10月13日〜11月6日までの期間、同検査所で1日当たりの平均出入境旅客数は約5万2000人、ピーク時は5万5000人を超える見込みで、前回より約5％増加すると見込まれています。（提供/CRI）