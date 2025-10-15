アクアライン、上期最終が赤字転落で着地・6-8月期も赤字転落

アクアライン <6173> [東証Ｇ] が10月15日大引け後(18:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結最終損益は4億1200万円の赤字(前年同期は4300万円の黒字)に転落した。8月末時点で2四半期ぶりに2億1200万円の債務超過に陥った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終損益は4億6200万円の黒字(前年同期は3億8900万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結最終損益は2億3700万円の赤字(前年同期は1億8000万円の黒字)に転落したが、売上営業損益率は前年同期の-18.0％→-10.1％に急改善した。



