プロ野球・ヤクルトは15日、戸田球場で秋季練習をスタート。池山隆寛新監督率いる新体制が始動しました。

練習前の円陣では池山監督が「『対話・元気・笑顔』これをテーマに来年頑張りたいと思います」と来シーズンへの意気込みを語りました。

そんな中、「選手の皆さんを元気にするのはあなたの役目です」と託されたのは塩見泰隆選手でした。

チームのムードメーカーである塩見選手は、急な指名に戸惑いながらも「今日から新チームで、全員が一つになってやっていけば必ず優勝できると思いますので、全員で一丸となって頑張りましょう。いくぞー!おー！」と声を張り上げ、その場の選手もスタッフも笑顔に包まれました。

また池山監督は練習中もコーチ陣や選手とコミュニケーションをとり、サブグラウンドで練習を行っていた2024年のドラフト1位中村優斗投手には「焦らずね」と声を掛ける場面も。

この日から始動した新体制に池山監督は「ユニフォームを着ると引き締まる。爽快感がある」と話し、「今シーズンは主力選手にケガが多く出た。その分優勝の二文字が遠くなっていく。(選手には)気持ちと自覚を持ってもらいたい」と来シーズンを見据えました。