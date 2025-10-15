10月15日までに、ボーイズグループ「BE:FIRST」の公式Instagramが更新され、新アルバム発売に向け、新たなアーティスト写真がアップされた。そこに、7月5日をもって活動を一時休止しているメンバーRYOKIこと三山凌輝の姿があったことで、ファンの間で賛否が巻き起こっている。

「BE:FIRSTは、今年デビュー4周年を記念して、集大成となる2枚組ベストアルバム『BE:ST』を10月29日に発売予定です。プレデビュー曲『Shining One』から最新曲『空』までベストソングを収録しており、盛りだくさんの内容となっています。

公式Instagramには、メンバーひとりひとりの新たなアーティスト写真がそれぞれアップされました。メンバー全員が黒の衣装を着用し、クールに決めるショットが並ぶなか、三山さんのショットも登場。黒ジャケットを羽織り、髪の毛をかきあげた洗練ショットが公開されたのです」（レコード会社関係者）

休止中の三山が登場したことで、Instagramトには1000件を超えるコメントが殺到。喜びのコメントが集まる一方で、こんな声も寄せられていた。

《えっ、なんで》

《マジで不愉快です》

《6人で頑張って欲しい気持ちもある…》

4月下旬、文春オンラインが報道した、婚約相手だった女性との “1億円結婚詐欺” 疑惑。その後、女優・趣里との妊娠・出産の発表。グループが飛躍するなか、女性問題による三山のイメージダウンは、今もなお拒否感へとつながっているようだ。

「三山さんは、グループ結成時のオーディションの際も、タレント・山之内すずさんとの熱愛が発覚。当時のオーディションは、事務所のコネや人脈をすべて排除し、参加者の能力のみでジャッジすることを掲げていたため、関係者も頭を抱えたと言います。

女性関係のお騒がせが絶えない三山さんに、ファンは冷め切っているといっても過言ではないでしょう」（同）

こうした状況のなか、突如公開されたアーティスト写真。その背景について、芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「今回の写真は、活動休止する前から動いていた可能性が高いですね。公式サイトには、アルバムと一緒に『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』DVD＆Blu-rayを購入したファンに向けた限定上映会の案内がありますが、同上映会に三山さんは登壇しないと記載されています。

上映会は、2026年2月と3月におこなわれる予定のため、少なくともそこまでは休止期間が続くと見てよいでしょう」

この様子だと、いつ復帰できるのやらーー。