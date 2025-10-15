いよいよ、日本時間の10月20日（月）に開幕を迎えるセリエA男子の2025-26シーズン。今季はそれぞれのチームで2シーズン目を迎える、ペルージャ所属の石川祐希、ミラノ所属の大塚達宣、大阪ブルテオンよりチステルナにレンタル移籍中の垂水優芽と、今季よりA2所属のターラントに移籍した山本龍の4名がイタリアでプレーする。

昨シーズンのリーグ戦、ペルージャは3位、ミラノは5位、チステルナは9位という結果となったが、今シーズンは各チームがどんな戦いを見せてくれるのか、そしてA2に降格したターラントは再びスーパーリーグへの復帰が叶うのかが注目となる。この記事では、それぞれの日本人所属チームの開幕節の試合概要や、配信と放送の詳細を紹介していく。

試合概要

【セリエA リーグ開幕節】

▼スーパーリーグ

・ミラノ vs モデナ

日程：2025年10月21日（火）3:00

会場：アリアンツ・クラウド（ミラノ）

・チステルナ vsトレンティーノ

日程：2025年10月22日（水）3:30

会場：パラツェット・デッロ・スポルト（チステルナ・ディ・ラティーナ）

・モンツァ vs ペルージャ

日程：2025年10月22日（水）3:30

会場：モンツァ・アリーナ （モンツァ）

▼A2

・ヴィルトゥス・バレー・ファーノ vs ターラント

日程：2025年10月20日（月）1:00

会場：パラッツェット・デッロ・スポルト（チステルナ・ディ・ラティーナ）

なにで視聴できる？

セリエAスーパーリーグの試合については、有料サイトの「Volleyball TV」での視聴が可能となっている。原則、イタリア語か英語の実況ではあるものの、セリエA男女の試合に加えてそのほかの海外リーグの配信も行っているため、世界中のバレーボールを観ることができる。

テレビ放送はある？

石川祐希が所属するペルージャに関しては、フジテレビCSにてリーグ戦全試合が生放送されることが決まっているため、日本語の解説と実況で試合を楽しむことができる。

放送日時：10月22日（水）3:25～6:00



【解説】福澤達哉

【実況】波多江良一