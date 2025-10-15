◇パCSファイナルステージ第1戦 日本ハムーソフトバンク（2025年10月15日 みずほペイペイ）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第1戦が15日に行われ、リーグ2位の日本ハムと同優勝のソフトバンクが対戦。日本ハムの新庄剛志監督（53）とソフトバンクの小久保裕紀監督（53）とハグを交わし、メンバー表交換では審判団と円陣を組んだ。

両軍のスタメン紹介で、最後に登場した両軍監督。笑顔でハグを交わすと、球場からは大きな拍手が送られた。選手らはそれぞれハイタッチを交わす中、DHのソフトバンク・山川、日本ハム・レイエスも熱いハグを交わしていた。その後、メンバー表交換では、審判団と円陣を組み、手を合わせて健闘を誓った。

レギュラーシーズン最後の対戦となった9月30日の試合前には、リーグ2連覇を果たした同学年の小久保監督に新庄監督が“祝福”の花束を贈っていた。昨年のCSファイナルS第1戦でも、試合前に両監督と審判団が円陣を組んでいた。

今季の対戦成績はソフトバンクの13勝12敗で、みずほペイペイに限ると7勝5敗。