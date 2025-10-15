【解説】首相狙いで玉木代表“争奪戦”激化…次期政権の枠組みめぐり玉木氏は「自民＋維新」連携の可能性にあせり？

15日は各党の動きが激しくなっています。

フジテレビ政治部・高田圭太デスクと見ていきます。

青井実キャスター：

高田さん、15日朝のフジテレビの番組で玉木代表と一緒に座ってましたけど、雰囲気はどうでしたか？

フジテレビ政治部・高田圭太デスク：

お疲れかなと思ったんですがそこは元気だったんですけど、その席で放送でもジャーナリストに対して維新の動向について聞いたり維新のことを気にしている様子が気になりました。

青井実キャスター：

立憲、維新、国民は今、話し合われている最中と。この辺り、玉木代表の現在の思惑はどう見ていますか？

フジテレビ政治部・高田圭太デスク：

玉木さん、ここ数日でなかなか立憲民主の協力の提案に対して高めの球を投げ続けていて、かなり難しいんじゃないかと。また、安住さんから挑発的なこともあったりしてそこに対して反論したり、なかなかボタンがかみ合っている感じがない中で、自民党との連携というのも頭の中でかなり視野にはあるのかなというふうにも見えます。

青井実キャスター：

自民党は午後3時10分に話し合っているわけですからね。

フジテレビ政治部・高田圭太デスク：

その席で協力を要請されて、玉木さんのほうもいわゆる「年収の壁」といわれる所得税の話をしているので、一致点を探る動きはそちらのほうも進んではいると。

宮司愛海キャスター：

先ほど維新のことを玉木さんが聞いていたという話からも、もしかしたら玉木代表の中で焦りみたいなものもどこかあったりするんですか。

フジテレビ政治部・高田圭太デスク：

維新に主導権を取られるのではないかという気持ちも少し見て取れる形がしました。

宮司愛海キャスター：

維新のほうが数としては多くなるわけですよね組んだ場合。

フジテレビ政治部・高田圭太デスク：

過半数223議席で自民と維新だと231議席で2足りないだけなので、その他の人から数をもってくれば過半数にいって安定勢力になると。

宮司愛海キャスター：

そして、維新を巡り午後6時から高市総裁と維新の吉村代表、さらに藤田共同代表が党首会談を行うということですが、15日の野党との党首会談は藤田共同代表だけでした。しかし、自民の高市総裁との会談は吉村代表もわざわざ大阪からやってくると。これはどうみますか？

フジテレビ政治部・高田圭太デスク：

先ほど吉村さん気になる発言をしていました。高市さんとの会談に関して「我々も本気なので重要な会談になる」と。

やっぱり本気で今回、自民党と維新連携を模索するという強い意志が感じられました。今日、政策の詳しいところまではいかないということですが、高市さんの思いを聞いてこちらも要求するということで、かなり事前に国対委員長レベルなのでお膳立てもできているとうかがわせる発言でした。

宮司愛海キャスター：

水面下で交渉していたと。

フジテレビ政治部・高田圭太デスク：

そのうえで党首でしっかり詰めるところを吉村さんが自ら行って、詰めるところを詰めるぞという本気を感じさせるお膳立てになっています。

青井実キャスター：

吉村さんが大阪からわざわざ来るというのは大きいんですか？

フジテレビ政治部・高田圭太デスク：

国会には藤田さんという共同代表がいるわけですが、大事な前回の石破政権との予算に関する合意の時もやっぱり吉村さんが大阪から出てきていました。なので、今回も非常に重要な会談の1つだという証しなんだとはいえると思います。

青井実キャスター：

見通しというかどういうことが話し合われるかは、高田さんとしてはどうですか？

フジテレビ政治部・高田圭太デスク：

高市さんとしては維新の政策もしっかり受け入れます。共通のところが多いからぜひ首班指名で私に入れてください、ということをどこまで明確に言うか分かりませんが、協力を要請すると思います。維新のほうからはこうした政策を受け入れてもらえれば、我々も連携はやぶさかではないということなんだと思います。