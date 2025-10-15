か、か、かっわいいぃぃいッ♡【ダイソー】一目惚れ不可避な「ふわふわアイテム」

秋冬コーデにぬくもりとトキメキを添えてくれる“ふわふわ素材”。手軽に取り入れられる小物は、気負わずトレンド感を楽しめるからおすすめです。そこで注目したいのが【ダイソー】で手に入る「ふわふわアイテム」。プチプライスながら存在感のあるグッズが揃っていて、思わず一目惚れしてしまいそうです。

ふわふわ × ハートで愛らしさたっぷり

【ダイソー】「ハート型ポーチ」\220（税込）

手に取った瞬間、思わず頬がゆるみそうなふわふわ素材のポーチ。ほんのりくすんだニュアンスカラーとハート型のデザインが相まって、やさしい可愛らしさを演出してくれます。カラビナ付きの小さめサイズで、バッグやウォレットなどにアクセ感覚で付けられるのが◎ カラーは、グレー・白・ブラウン・ピンクの4色展開なので、色違いで揃えるのもおすすめです。

スマホストラップも“ふわふわ”が今っぽ！

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ（エコファー、PK/BEアソート）」\330（税込）

ボリュームのあるフェイクファーがアクセントになるストラップ。差し込みシート付きで、スマホとスマホカバーの間に挟むだけで装着できます。見た目に可愛いのはもちろん、手にさっとつけて使える、便利さも嬉しいグッズです。@ftn_picsレポーターとも*さんは「ふわふわのフェイクファーが気持ちいい～」と肌触りも絶賛。身近に癒しを求めたいときにぴったりです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M