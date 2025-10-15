念願の冠番組がスタートも…草間リチャードの復帰に立ちはだかる「フジテレビ問題」後のコンプラ強化

関西ローカルの冠番組は放送休止に

10月12日深夜に初回放送された『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（フジテレビ系）。同グループにとってはキー局初のレギュラー冠番組だが、メンバーの草間リチャード敬太（29）が公然わいせつの疑いで逮捕されたことにより、そのほかのメンバー４人が番組冒頭で深々と頭を下げ、謝罪からのスタートとなった。

10月６日に釈放されたリチャードは、警察署前で号泣しながら、集まったマスコミやファンの前で謝罪した。その姿には同情の声が多数上がっている。

６日に放送された『旬感LIVE とれたてっ！』（フジテレビ系）に出演した弁護士の橋下徹氏は

〈性加害、性犯罪でない公然わいせつであれば、僕は厳重注意の話だと思う〉

と主張。またネット上などでも

〈反省してるようだし、早く元気な姿を見せてほしい〉

〈誰かを傷つけたわけじゃないからセカンドチャンスがあってほしい〉

など擁護する声も多いが、失ったものは大きすぎた。

『Aぇ! group』がCMキャラクターを務めるヘアケア用品「Palty」は、公式サイトからグループの画像や動画などを削除。関西ローカルで放送されていた冠番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎日放送系）も、当面の間、放送を休止することが発表された。被害者がいないことから草間は送検後、すぐに釈放されたが、グループ自体の活動に重大な影響を及ぼしているのだ。

思い起こされるのが、‛09年にやはり公然わいせつ罪で逮捕された当時SMAPの草磲剛（51）だ。

「草磲さんは酔って全裸になり、公然わいせつ罪で逮捕されました。ですが、わずか１ヵ月の活動休止で、復帰しました。SMAPの活動への影響もほとんどありませんでしたね」（スポーツ紙記者）

草磲は事件当時、ジャニーズ事務所に所属。草間はジャニーズを引き継いだ『STARTO ENTERTAINMENT』に所属している。先輩のように、早期復帰の可能性はありそうだが……。

想像以上にテレビ復帰が難しい理由

「そんな簡単に復帰はできないでしょう」

と話すのは、ある民放テレビ局関係者だ。

「草磲さんがいた頃のジャニーズ事務所は力があり、テレビ局などへ所属タレントの出演を“ゴリ押し”することができた。ですが、今のSTARTO社には、そこまでの力はありません。それ以上に、大きいのが昨年12月に発覚したフジテレビの一連の問題。あの騒動により、テレビ業界のコンプライアンスは格段に厳しくなったのです……」

フジテレビ問題のきっかけとなった中居正広氏（53）だけでなく、フジ第三者委員会の報告書に登場した『とんねるず』石橋貴明（63）も、過去の女性へのわいせつな言動で謝罪に追い込まれている。

フジテレビ問題とは直接関係はないが、フリーアナウンサーの生島ヒロシ（74）がセクハラ、パワハラ行為でレギュラー番組を降板。元『TOKIO』国分太一（51）がコンプラ違反でテレビ界を追放になったことも記憶に新しい。

「一斉にスポンサー企業がフジテレビから撤退するところを見せつけられ、民放各局はコンプラ違反に過敏になっています。特に性的な問題には厳しい。そんな状況ですから、たとえ起訴されなかったとしても、公然わいせつという性的な犯罪には厳しくならざるを得ない。リチャードのテレビ復帰は、想像以上に厳しいと思いますよ」（同・テレビ局関係者）

リチャードの行動が酔った勢いなのか、ほんの出来心だったのかは分からない。被害者がいないとはいえ、かつて番組で共演していた国分がコンプライアンス違反でテレビ界から去らざるを得なかったことは、身近な出来事として痛いほど分かっていたはずだ。

どのような理由があったにせよ、公然わいせつに問われるような行動をしてしまったのは芸能人として“脇が甘すぎる”。しっかりと反省したすえに、表舞台に戻ってくる日を待ちたい――。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）