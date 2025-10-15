大相撲ロンドン公演

大相撲の英国ロンドン公演は現地15日（日本時間16日）から5日間、1871年開場の歴史を誇るロイヤル・アルバート・ホールで開催される。日本相撲協会の公式Xには、呼出し6人のオフショットが公開。貴重な私服姿に反響が寄せられている。

見慣れない光景だ。ロンドンの街並みをバックに呼出し6人が並んだ。肌寒いようで長袖ジャケットやセーターを纏っている。普段、大相撲で着用する「裁着袴（たっつけばかま）」に見慣れているせいか、どこか新鮮な装いだった。

日本相撲協会の公式Xが「ロンドンでひと息。土俵築を終えて、呼出し6人で街歩き！

旭、克之、光昭、重夫、大吉、富士夫」と文面につづって、実際の写真を公開。X上には相撲ファンからの反響が続々と寄せられた。

「呼び出しさんだって絶対気づかれない 貴重な私服姿ですね！」

「普通の日本人観光客と変わらない」

「私服新鮮すぎ！」

「滅多に見れない呼び出しさんの私服姿の写真は貴重です」

「レアな私服姿」

「ホント、社員旅行感ww」

日本相撲協会の公式Xには他にも、現地入りしている力士たちが着物姿でロンドンを散策する様子などが投稿され、注目を浴びている。



（THE ANSWER編集部）