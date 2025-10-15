職場で「何も言い返さないパート」としてナメられ続け20年。娘の指摘を受け、初めて『反論』した結果

引っ込み思案な友人。彼女は20年続けたパート先で理不尽な目にあっても「職場の空気を悪くしないため」に我慢ばかりしていたそうです。しかし娘の言葉をきっかけに、彼女はある日変わったのです！

我慢して受け流していたら

初めて言い返した日以来、職場の人たちの対応が少しだけ変化したように思います。何を言っても言い返さず受け流す、となめられていた私が「自分の意見をきちんと主張する」ことを態度で示したからでしょう。これは娘がはっきり指摘してくれたおかげです。

【体験者：60代・女性パート、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

