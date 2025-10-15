谷口彰悟、鈴木彩艶の活躍を労う

日本代表（FIFAランク19位）は10月14日、東京スタジアムで行われたキリンチャレンジカップ2025でブラジル代表（同6位）と対戦し、3-2で歴史的勝利を飾った。

ベルギー1部シント＝トロイデンとプラチナスポンサー契約を結ぶにしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長は15日、自身のTikTokを更新し、同チームに所属するDF谷口彰悟や、かつて在籍したGK鈴木彩艶の活躍を労っている。

過去未勝利のブラジル相手に、前半で2点を先行された。しかし後半に入ると、7分のMF南野拓実のゴールで流れは一変する。同18分にMF中村敬斗の右足ボレーで追いつくと、さらにその8分後、FW上田綺世がヘディングで決勝ゴールを決め、ブラジル相手に大逆転勝利を飾った。

ブラジル戦では、シント＝トロイデンでキャプテンを務める谷口、2024年まで所属していた鈴木（現パルマ）の2人がフル出場し、勝利に貢献した。快挙から一夜明け、西村氏は自身のTikTokで動画を投稿。「サッカー日本代表ブラジル戦勝利おめでとうございます！」と勝利を祝い、次のように活躍を称えている。

「谷口彰悟選手は去年秋にアキレス腱を断裂して戦線離脱。すごく悔しい思いをしていたのも本人から聞いていたので、今回フル出場して日本の要としてしっかり後半守り抜いたのは本当に感動した。そして、ゴールキーパーの鈴木彩艶選手も我がシント＝トロイデンからイタリア・セリエAのパルマに行って、そこでもまれて、後半の日本のゴールを守り抜いた」

そして「彩艶選手はすごくシャイで恥ずかしがり屋なんですが、試合になると闘志満々。谷口選手もイケメンですが紳士的で熱い男。僕はこの2人のことを親のように見守っていた」と2人の素顔に触れ、「本当にスタジアムに行った方うらやましくてしょうがないです」と本音を吐露。「これからも皆さん一緒になって日本代表頑張っていければなと思います。僕もしっかり応援していきます！」と結んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）