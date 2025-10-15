【コメント全文】“魔王”佐々木寿人、“総帥”前原雄大さんを追悼「あなたのように麻雀と誠実に向き合って生きていきます」
麻雀プロとして長年活躍した前原雄大さんの死去を受け15日、共にKONAMI麻雀格闘倶楽部で「Mリーグ」を戦ってきた佐々木寿人（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が追悼コメントをエックスに発表した。
【写真】佐々木寿人＆前原雄大さん、“格闘倶楽部”ポーズで2ショット
12日に前原さんが亡くなっていたことを、所属する連盟が公式サイト、公式エックスで発表。前原さんは、「Mリーグ」初年度からKONAMI麻雀格闘倶楽部のメンバーとして3シーズンプレー。2019年シーズンの試合の勝利後に見せた天に指を突き上げたポーズは、今もMリーグファンの記憶に残る。近年は体調不良に苦しみ、先月には鳳凰戦からの勇退を発表した矢先だった。
佐々木とは公私ともに仲がよく、攻撃的な雀風が似ていることから2人は「チームがらくた」（前原が総帥、佐々木が部長）を結成した仲で、先述のとおり、「Mリーグ」初年度から3シーズン、共に格闘倶楽部のメンバーとして戦っていた。
前原さんの訃報が伝えられたこの日、佐々木は生前の前原さんとの2ショットを公開し、「訃報を聞き、日本シリーズ終わりでご自宅に伺いました」と、前原さんにお別れのあいさつに言ったことを明かし、「お顔を見て『苦しかったからやっと楽になりましたね」とお声をかけ、3時間くらいお話したかな」と振り返り、「『何にも約束なんかできないけど、あなたのように麻雀に誠実に向き合って生きていきます。』と伝えました」と明かしている。
【佐々木寿人コメント全文】
訃報を聞き、日本シリーズ終わりでご自宅に伺いました。
お顔を見て「苦しかったからやっと楽になりましたね」とお声をかけ、3時間くらいお話したかな。
別れ際、冷たくなってしまったあの大きな手を握って
「何にも約束なんかできないけど、あなたのように麻雀と誠実に向き合って生きていきます。」と伝えました。
前原さん、本当にお疲れ様でした。
心よりご冥福ををお祈りいたします。（原文ママ）
引用：「佐々木寿人」エックス（@sasakihisato）
