「アーケードアーカイブス」より『ジョイフルロード』が10月16日に配信決定 腕が付いた不思議な車で帰宅を目指すアクションゲーム
アーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」（Nintendo Switch／PS4）＆「アーケードアーカイブス2」（PS5／Xbox Series X|S）向けに、新規コンテンツ『ジョイフルロード』が、10月16日より配信される。
【写真】ゴミをゴミ箱に捨てると高得点ゲット 『ジョイフルロード』スクリーンショット
『ジョイフルロード』は、1983年にSNKから発売されたアクションゲーム。腕が付いた不思議な車を操縦して、道中で燃料や食べ物を拾いながら進み、燃料が尽きる前に家につくのが目的だ。食べ物を取って出たゴミは、ゴミ箱へ捨てるとボーナスを獲得できる。
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組『アーケードアーカイバー』をYouTubeライブにて生配信。10月16日は『ジョイフルロード特集』が放送される。
『アーケードアーカイブス ジョイフルロード』（Nintendo Switch／PS4）、『アーケードアーカイブス2 ジョイフルロード』（PS5／Xbox Series X|S）は、2025年10月16日配信予定。
