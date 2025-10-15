『カナン様はあくまでチョロい』来年4月放送 第1弾PV公開で追加メインキャスト6人発表
テレビアニメ『カナン様はあくまでチョロい』が2026年4月に放送されることが決定。あわせて、第1弾PVが公開され、追加メインキャストとして鈴代紗弓・河瀬茉希・七瀬彩夏・和泉風花・遠野ひかる・南條愛乃の出演が発表された。
【場面カット】お胸がこぼれそう…！カナン様はあくまでチョロい』第1弾PVより
本作は、天然ポジティブ男子高校生・供犠羊司(きょうぎようじ)と、若くて甘美な魂を食するために人間界の高校に降り立った美食の悪魔・カナンとの“チョロかわいい”初恋ラブコメ。22年の連載当初より、その繊細かつ美麗なキャラクターイラストと物語の圧倒的“チョロ可愛さ”で全国の読者を虜（とりこ）にしている。
第1弾PVでは、初公開となるアニメ映像の美麗さと個性豊かなキャラクターたちの掛け合いが印象的で、非常に期待が寄せられるものとなっている。作品らしい“恋愛”や“ギャグ”要素のあるカットがテンポ良く映し出された。
追加メインキャストは、ジャンヌ役を鈴代、アミ役を河瀬、益荒男撫子役を七瀬、ミルチ・ゼブル役を和泉、ミエル・ゼブル役を遠野、リリム・ゼブル役を南條が演じる。第1弾PVの中で、追加解禁されたメインキャラクターのボイスも聴くことができる。
■追加メインキャストコメント
▼ジャンヌ役：鈴代紗弓
ジャンヌ役を演じさせていただきます、鈴代紗弓です！
どんなに落ち込んでいても今作を読めばつい笑ってしまうような、エネルギーに満ちた作品で、癖(クセ)…というか癖(ヘキ)が強いキャラクターたちの掛け合いも見ていて楽しくて……！
原作を拝見しながら、これアフレコ絶対楽しいだろうなと思っていたので、携わらせていただけることが決まった時はとってもうれしかったです!!
カナン様と供犠さんのニヤニヤせずにはいられない関係に絡んでくるジャンヌは一体何者なのか……!!
ジャンヌのさまざまな面にご注目です★振り切って突き抜けて、みなさんと大きく弾けていきたいと思います!!
ぜひ、放送をお楽しみにっ
▼アミ役：河瀬茉希
アミの声を担当させていただきます、河瀬茉希です。ギャルでメイドなアミちゃん！アフレコ時には「アミはのびのびとお願いします」と毎話言っていただき、のびのびと、楽しく、普段なかなか言う機会のないワードを言ったり叫んだり…アミちゃんはいつだってお嬢（カナン）たちをあたたかく見守ります！放送を、そしてアミちゃんの登場をお楽しみに！
▼益荒男撫子役：七瀬彩夏
益荒男撫子役を演じさせていただくことになりました、七瀬彩夏です。見どころは、まず登場人物全員の個性が強すぎる！ところだと思います（笑）撫子も一体どんな子なのか…！キャラクターたちの個性の化学反応で進んでいくテンポ感のあるストーリーが、清々しくておもしろいです！スタッフさん・キャストさんともに、とっても和気あいあいな現場で、私もフルオープンで臨みました！（？）ぜひアニメ「カナン様はあくまでチョロい」お楽しみに♪
▼ミルチ・ゼブル役：和泉風花
ミルチ役を務めさせていただきます、和泉風花です！かわいい女の子たち！底抜けに明るくて優しい供犠くん！意外と（?!）ピュアな恋愛模様!!!!アフレコ中も笑いが絶えず、本当に楽しくて観ていて元気になれる作品です！そんな中、ミルチは“メスガキ”です。“メスガキ”を演じるのは初めての経験です。かわいいミルチを声がついても皆様に愛される“メスガキ”にできるよう頑張ります！よろしくお願いいたします！ね、ブタさん（ハート）
▼ミエル・ゼブル役：遠野ひかる
ミエル役を担当させていただきます、遠野ひかるです。チョロかわいいカナンお姉様曰く、“優しくて大人しい”末の妹です。秘密があったり、何かに興奮したりなんて…しませんよ!?きっと!!オーディションの時から、のびのびと、時に新たな境地に挑戦する気持ちで演じさせていただいております…！みんなもれなくカナンへの愛が重ためなゼブル家にも、ぜひご注目いただけたらうれしいです。魔界でお待ちしています！
▼リリム・ゼブル役：南條愛乃
カナンちゃんのママ役で出演させていただきます！とってもハチャメチャでドキドキしちゃうシーンもたくさんある「カナチョロ」ですが、笑いながら、時にはじーんとしながらとにかく可愛いカナンちゃんを堪能してくださいね（ハート）供犠くんの変態なのに溢れ出る好青年感も素敵です（笑）。
【場面カット】お胸がこぼれそう…！カナン様はあくまでチョロい』第1弾PVより
本作は、天然ポジティブ男子高校生・供犠羊司(きょうぎようじ)と、若くて甘美な魂を食するために人間界の高校に降り立った美食の悪魔・カナンとの“チョロかわいい”初恋ラブコメ。22年の連載当初より、その繊細かつ美麗なキャラクターイラストと物語の圧倒的“チョロ可愛さ”で全国の読者を虜（とりこ）にしている。
追加メインキャストは、ジャンヌ役を鈴代、アミ役を河瀬、益荒男撫子役を七瀬、ミルチ・ゼブル役を和泉、ミエル・ゼブル役を遠野、リリム・ゼブル役を南條が演じる。第1弾PVの中で、追加解禁されたメインキャラクターのボイスも聴くことができる。
■追加メインキャストコメント
▼ジャンヌ役：鈴代紗弓
ジャンヌ役を演じさせていただきます、鈴代紗弓です！
どんなに落ち込んでいても今作を読めばつい笑ってしまうような、エネルギーに満ちた作品で、癖(クセ)…というか癖(ヘキ)が強いキャラクターたちの掛け合いも見ていて楽しくて……！
原作を拝見しながら、これアフレコ絶対楽しいだろうなと思っていたので、携わらせていただけることが決まった時はとってもうれしかったです!!
カナン様と供犠さんのニヤニヤせずにはいられない関係に絡んでくるジャンヌは一体何者なのか……!!
ジャンヌのさまざまな面にご注目です★振り切って突き抜けて、みなさんと大きく弾けていきたいと思います!!
ぜひ、放送をお楽しみにっ
▼アミ役：河瀬茉希
アミの声を担当させていただきます、河瀬茉希です。ギャルでメイドなアミちゃん！アフレコ時には「アミはのびのびとお願いします」と毎話言っていただき、のびのびと、楽しく、普段なかなか言う機会のないワードを言ったり叫んだり…アミちゃんはいつだってお嬢（カナン）たちをあたたかく見守ります！放送を、そしてアミちゃんの登場をお楽しみに！
▼益荒男撫子役：七瀬彩夏
益荒男撫子役を演じさせていただくことになりました、七瀬彩夏です。見どころは、まず登場人物全員の個性が強すぎる！ところだと思います（笑）撫子も一体どんな子なのか…！キャラクターたちの個性の化学反応で進んでいくテンポ感のあるストーリーが、清々しくておもしろいです！スタッフさん・キャストさんともに、とっても和気あいあいな現場で、私もフルオープンで臨みました！（？）ぜひアニメ「カナン様はあくまでチョロい」お楽しみに♪
▼ミルチ・ゼブル役：和泉風花
ミルチ役を務めさせていただきます、和泉風花です！かわいい女の子たち！底抜けに明るくて優しい供犠くん！意外と（?!）ピュアな恋愛模様!!!!アフレコ中も笑いが絶えず、本当に楽しくて観ていて元気になれる作品です！そんな中、ミルチは“メスガキ”です。“メスガキ”を演じるのは初めての経験です。かわいいミルチを声がついても皆様に愛される“メスガキ”にできるよう頑張ります！よろしくお願いいたします！ね、ブタさん（ハート）
▼ミエル・ゼブル役：遠野ひかる
ミエル役を担当させていただきます、遠野ひかるです。チョロかわいいカナンお姉様曰く、“優しくて大人しい”末の妹です。秘密があったり、何かに興奮したりなんて…しませんよ!?きっと!!オーディションの時から、のびのびと、時に新たな境地に挑戦する気持ちで演じさせていただいております…！みんなもれなくカナンへの愛が重ためなゼブル家にも、ぜひご注目いただけたらうれしいです。魔界でお待ちしています！
▼リリム・ゼブル役：南條愛乃
カナンちゃんのママ役で出演させていただきます！とってもハチャメチャでドキドキしちゃうシーンもたくさんある「カナチョロ」ですが、笑いながら、時にはじーんとしながらとにかく可愛いカナンちゃんを堪能してくださいね（ハート）供犠くんの変態なのに溢れ出る好青年感も素敵です（笑）。