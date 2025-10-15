奇妙礼太郎、初の武道館単独公演が決定 50歳の節目に過去最大規模のライブ
ミュージシャンの奇妙礼太郎が、2026年7月3日に東京・日本武道館でキャリア初の単独公演を開催することが発表された。50歳を迎える節目の年に行われる、過去最大規模のライブとなる。
【画像】どんなライブに!?『奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演 “1976”』告知画像
公演タイトルは“1976”。自身の生まれ年を冠したタイトルには、25年以上にわたる音楽活動の集大成という意味が込められている。オフィシャルおよびファンクラブのチケット抽選先行受付もスタートした。
1998年に活動を開始した奇妙は、奇妙礼太郎トラベルスイング楽団、天才バンド、アニメーションズなどのバンドを経て、2017年にソロでメジャーデビュー。2023年には、活動25周年を記念した日比谷野外音楽堂でのアニバーサリーライブを即日完売させるなど、その存在感を確固たるものにしてきた。現在は年間150本以上のライブに出演するほか、『ハミング』や『食べログ』などCMの歌唱、写真展の開催など、幅広く活動を展開している。
今回の武道館公演は、奇妙にとってキャリア初となる同会場での単独開催。チケットは通常の指定席のほか、アリーナ前方・中央ブロック指定席を確約したお土産付きチケットも用意される。特典内容には、武道館限定の7インチレコード、オリジナルタオル、ピクチャーチケットが含まれ、これらをオリジナルショッパーにまとめた限定パッケージとなっている。詳細はオフィシャルサイトで確認できる。
【画像】どんなライブに!?『奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演 “1976”』告知画像
公演タイトルは“1976”。自身の生まれ年を冠したタイトルには、25年以上にわたる音楽活動の集大成という意味が込められている。オフィシャルおよびファンクラブのチケット抽選先行受付もスタートした。
今回の武道館公演は、奇妙にとってキャリア初となる同会場での単独開催。チケットは通常の指定席のほか、アリーナ前方・中央ブロック指定席を確約したお土産付きチケットも用意される。特典内容には、武道館限定の7インチレコード、オリジナルタオル、ピクチャーチケットが含まれ、これらをオリジナルショッパーにまとめた限定パッケージとなっている。詳細はオフィシャルサイトで確認できる。