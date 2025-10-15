JO1・與那城奨、突破ファイル出演に笑顔「豆（豆原）が大活躍している」 “謎の腱鞘炎”要因に心当たり
グローバルボーイズグループ・JO1の與那城奨と豆原一成が、あす16日放送の日本テレビ系「THE 突破ファイル『人体ミステリー＆草薙バイト ピンチからの大脱出SP』」（後7：00〜後7：54）にスタジオゲストとして出演する。
【番組カット】大火災の映画館から命がけの大脱出！&TEAM・TAKI
原因不明の病や異変を推理し、その謎を究明する医師たちの突破劇が展開される「人体ミステリーファイル」は2本立てとなる。ミニクイズは、陸上部に所属している女性の両足の甲中心に赤くかぶれる症例。原因になりそうな物質でアレルギーの検査を行うが、全て陰性。症状を引き起こした意外な原因に迫る。
本題のクイズでは、女性伝統工芸士の右手に異変が生じる。痛みと痺れがひどく、物を持てなくなることもあるという。最初は腱鞘炎が疑われたが、2週間ほど安静にしても回復せず、ひどくなる。甲状腺の疾患や首のヘルニアなど、別の病気の可能性も疑うが、検査の結果は陰性。その後、女性の工房や自宅を訪れた医師（高橋ユウ）と看護師（オカリナ）はあることに気付く。
MCの内村光良から番組を見たことがあるのか聞かれた與那城は「見たことあります。もう、豆（豆原）が大活躍しているんで」とメンバーの勇姿をしっかりと確認している様子。突破ドラマには過去3回出演している豆原も「めちゃくちゃいつも楽しい」と笑顔を見せる。また、ドラマで扱われた手の痛みの原因については「僕らも待ち時間とか多いとき無意識にやってしまう」と身に覚えがある様子。多くの人がついやってしまいがちなある行動が明らかになる。
