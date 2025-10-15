あのちゃん、WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』ゲスト声優として出演決定「すごく癒された収録でした」
アーティストでタレント・あのが、きょう15日スタートのWEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』（公式YouTubeチャンネルにて配信 毎週水曜 後8：00）にねこ好きのゲスト声優として出演する。
【写真】かわいすぎ！WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』ARフィルター使用例
本作は、Xのフォロワー数29万人超え、数々のねこマンガを手掛ける、ぱんだにあ氏のヒット作『ねこむかしばなし』が原作のWEBアニメ。
あのが何役で出演するかについては、続報で発表される。
さらに、公式TikTokにてペットを『ねこむかしばなし』のキャラクターの格好をさせることができる、なりきりARフィルターが配信開始された。タップすることで3種類のキャラクターに変身することができる。
■あのコメント
この度『うごく！ねこむかしばなし』にゲスト声優として出演させていただくことが決定しました！今回いろんなねこの声を演じたんですけど、それも性格が違うからこそ声色も変わってきたり…やりながらすごく癒された収録でした。ぜひ見てね〜！
【写真】かわいすぎ！WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』ARフィルター使用例
本作は、Xのフォロワー数29万人超え、数々のねこマンガを手掛ける、ぱんだにあ氏のヒット作『ねこむかしばなし』が原作のWEBアニメ。
あのが何役で出演するかについては、続報で発表される。
■あのコメント
この度『うごく！ねこむかしばなし』にゲスト声優として出演させていただくことが決定しました！今回いろんなねこの声を演じたんですけど、それも性格が違うからこそ声色も変わってきたり…やりながらすごく癒された収録でした。ぜひ見てね〜！