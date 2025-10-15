『突破ファイル』&TEAM・TAKI、大火災の映画館から命がけの大脱出劇 アクションシーンも
9人組グローバルグループ・&TEAMのTAKIが、あす16日放送の日本テレビ系「THE 突破ファイル『人体ミステリー＆草薙バイト ピンチからの大脱出SP』」（後7：00〜後7：54）内「草薙バイトシリーズ〜映画館編〜」に出演する。
【番組カット】TAKIの活躍を見守るJO1與那城奨＆豆原一成
TAKIは、創業以来50年にわたってファンから愛されてきた老舗映画館で働いていたが、一階下の飲食店でガス漏れによるガス爆発が発生。映画を見ていた観客は火事に気付くのが遅れ、避難の際も薄暗い館内でパニック状態に。映画館スタッフの誘導で何とか観客を避難させることには成功するが、映画館の構造の問題で天井は崩落寸前。下に降りる階段はさらなる爆発で炎に包まれ、避難した屋上の床にも亀裂が入っていた。死と隣り合わせのピンチが続く中、草薙が取った驚くべき行動とは。
4年ぶりのスタジオ出演となる佐々木久美は「どん帳が防火になっていると知らなかったので勉強になりました」とドラマで登場した知識に感動。また、突破シーンでは「すごい！すごい！」と草薙＆TAKIのアクションシーンに大興奮し、ドラマを存分に楽しむ。
【番組カット】TAKIの活躍を見守るJO1與那城奨＆豆原一成
TAKIは、創業以来50年にわたってファンから愛されてきた老舗映画館で働いていたが、一階下の飲食店でガス漏れによるガス爆発が発生。映画を見ていた観客は火事に気付くのが遅れ、避難の際も薄暗い館内でパニック状態に。映画館スタッフの誘導で何とか観客を避難させることには成功するが、映画館の構造の問題で天井は崩落寸前。下に降りる階段はさらなる爆発で炎に包まれ、避難した屋上の床にも亀裂が入っていた。死と隣り合わせのピンチが続く中、草薙が取った驚くべき行動とは。
4年ぶりのスタジオ出演となる佐々木久美は「どん帳が防火になっていると知らなかったので勉強になりました」とドラマで登場した知識に感動。また、突破シーンでは「すごい！すごい！」と草薙＆TAKIのアクションシーンに大興奮し、ドラマを存分に楽しむ。