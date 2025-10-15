IS:SUE、“月”モチーフの新シングル「PHASE」リリース 突然のビジュアルチェンジが話題になっていた
ガールズグループ・IS:SUEが、4thシングル「PHASE」を2026年1月14日にリリースすることを15日、発表した。
【写真】圧巻パフォーマンスで視線を集めるIS:SUE
新シングル「PHASE」は「不完全さを受け入れて、ついに真の自分にたどり着く」というキャッチコピーのもと、“異種”なNEW HEROの誕生から一貫して、ありのままの姿、“自分が自分らしくあること”を提示し続けてきたIS:SUEにとって第1幕の旅の完成であるとともに、次のクライマックスへの新しい旅の始まりとなる作品になっている。今作では「月」をモチーフに、不完全な本当の自分を見つけるための時間を表現しており、リード曲「Phase」、先行曲「Super Luna」を含む新曲4曲がリリースされる。
なお、初回限定盤A、Bには、6月11日に東京国際フォーラム ホールAにて行われたデビュー1周年を記念したファンコンサート『2025 2ND IS:SUE ASSEMBLE - The Scarlet Anniversary』からライブパフォーマンスを形態別に収録。FC限定盤はメンバー別のソロジャケット仕様となる。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤には「タロット風カード」が付く。
先日、大阪・関西万博にて行われた『Lemino MUSIC FES』にてパフォーマンス中にヴェールを脱いだ突然のビジュアルチェンジに驚きの歓声が上がるとともに、新作の発表が期待されていた中での詳細発表となった。
また、12月から2026年1月にわたって、全国6都市にて開催される初の全国ツアー『2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING』のツアービジュアルも公開された。全公演チケット即完のプレミア公演となったツアーの機材席開放によるチケット追加販売も決定した。
【写真】圧巻パフォーマンスで視線を集めるIS:SUE
新シングル「PHASE」は「不完全さを受け入れて、ついに真の自分にたどり着く」というキャッチコピーのもと、“異種”なNEW HEROの誕生から一貫して、ありのままの姿、“自分が自分らしくあること”を提示し続けてきたIS:SUEにとって第1幕の旅の完成であるとともに、次のクライマックスへの新しい旅の始まりとなる作品になっている。今作では「月」をモチーフに、不完全な本当の自分を見つけるための時間を表現しており、リード曲「Phase」、先行曲「Super Luna」を含む新曲4曲がリリースされる。
先日、大阪・関西万博にて行われた『Lemino MUSIC FES』にてパフォーマンス中にヴェールを脱いだ突然のビジュアルチェンジに驚きの歓声が上がるとともに、新作の発表が期待されていた中での詳細発表となった。
また、12月から2026年1月にわたって、全国6都市にて開催される初の全国ツアー『2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING』のツアービジュアルも公開された。全公演チケット即完のプレミア公演となったツアーの機材席開放によるチケット追加販売も決定した。