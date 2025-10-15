『薬屋のひとりごと』続編の新情報ある？ 放送2周年記念PV公開へ
アニメ『薬屋のひとりごと』放送2周年を記念したPVが、22日午後6時より公開されることが決定した。PVでは2周年の歩みを振り返り、最新情報も盛りだくさんの内容でお届けされる。
【画像】キレイな猫猫！公開された『薬屋のひとりごと』イベントビジュアル
また、シリーズ初のイベントとなる『薬屋のひとりごと』スペシャルイベント〜夏の園遊会 2026〜が、2026年8月15日にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催。アニメ第1期・第2期の物語を振り返る生アフレコや、書き下ろしエピソード朗読劇、悠木碧（猫猫役）・大塚剛央（壬氏役）ほか出演キャスト陣によるトークコーナーなどが用意。。
チケット最速先行抽選が受付中で、『薬屋のひとりごと』第2期 Blu-ray 第4巻に封入される、「チケット優先販売申込み券」に記載のシリアルでお申込みが可能。
『薬屋のひとりごと』は、とある大陸の宮中で働く元薬屋の少女が、「毒」と「薬」の知識でさまざまな難事件を解決していく後宮謎解きエンターテインメント。主人公・猫猫（マオマオ）の推理を通して、日常に潜む「毒」や「薬」の知識などを学ぶこともできる作品となっている。
シリーズ累計4000万部を突破しており、テレビアニメ第1期が2023年10月〜2024年3月、第2期の第1クールが2025年1月〜3月にかけて放送。第2クールが4月〜7月にかけて放送され、続編の制作も決まっている。
