『呪術廻戦0』夏油傑役・櫻井孝宏「1期の時のような大きな枷がなく」 緒方恵美＆花澤香菜の印象に残った演技
アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が17日に公開されることを記念して、夏油傑役・櫻井孝宏よりコメントが到着した。
【画像】乙骨ブチギレ！怖すぎる…公開された『呪術廻戦0』名場面カット
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
ーー『劇場版 呪術廻戦 0』では本来の夏油としての戦いとなりましたが、偽夏油との違いで大きく意識したことは？
櫻井：TVアニメ第1期での偽夏油の収録が難しくて、監督サイドから指示を仰ぎながらだったのに対して、『劇場版 呪術廻戦 0』は本来の夏油ということで、呪詛師になった後ではありますが1期の時のような大きな枷がなく、自分がやりたいように表現できた感覚です。違いを意識したというよりは、偽夏油は偽夏油で別という感じです。似せないようにとかできるだけこのキャラクターを離した位置に置こうとかそういうものは全くなく、夏油傑を表現したいと思っていました。
ーー先日公開された予告でも乙骨との戦いが印象的に描かれていましたが、緒方さん・花澤さんの演技で印象に残っていることは？
櫻井：緒方さんがかなり丁寧に収録されているなと思いました。乙骨憂太は巻き込まれるようにこの世界に登場するので、悩みを抱えながら変化を遂げるという表現を、繊細に大胆に作られていてすごいなと思いながら見ていました。花澤さんも、少女の姿の里香ちゃんと特級過呪怨霊の姿の里香を巧みに表現し分けていて、特級過呪怨霊の姿の里香も見た目だけだと怖いんですが、花澤さんが憑依することでどこか愛らしさが感じられました。その背景に乙骨と里香の悲劇があるのですが、それがただ悲しいものではないということがはっきりと伝わってすごいなと思っていました。
