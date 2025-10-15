お笑い芸人の椿鬼奴（53）が14日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に10月のマンスリーパートナーとして出演。夫でお笑いトリオ「グランジ」の大（45）の結婚後に分かった事実を明かす場面があった。

この日のテーマは「同級生の話」。鬼奴が同級生の勧めで後輩芸人の大と交際し、2015年5月に結婚したということで、先輩後輩の付き合い方の話題に。

鬼奴はもともと後輩に自ら声をかけたりすることはできなかったというが、「大さんと結婚してからかもしれない。大さんが凄いやるのよ。上も下もしっかり。それを見ていて、私は大さんが金ないからところ構わず先輩誘っていると思ってたの。で、（自分も）その1人だと思ってたんだけど、気を使ってくれているんだよね、大さんって基本。結婚してから気づくわけよ、こっちは。“この人、繊細だな”と思って。一緒に住んでみて思って。例えば大阪からこっちには住んでない後輩が来た時に“泊まりに来いお前ら”“飲み行くか”っていうのが、気遣いだったということに気づくわけよ」と明かした。

これには、パーソナリティーのお笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーも「ええー！素敵」と称賛。

鬼奴は「私もやろうと思って、一緒のイベントに出た後輩で、凄い緊張するんだけど、断られても仕方ないけど、一応ちょっと勇気出して誘ってみたら“いいんですか？”って言って、みんな飲みに着いてきてくれたりとか。それは大さんイズムをちょっと見習ってやったりして」と夫の影響で自身の後輩への接し方も変わったとした。