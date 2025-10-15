『ポツンと一軒家』（テレビ朝日系）が10月12日に放送され、フランスで高級鶏を育てる夫婦の生活に密着した。

【映像】捜索隊が叫んだ絶景＆断崖絶壁の道

日本各地の人里離れた場所に、なぜだかポツンと存在する一軒家。そこには、どんな人物が、どんな理由で暮らしているのか!? 衛星写真だけを手がかりにその地へと赴き、地元の方々からの情報をもとに、一軒家の実態を徹底調査しながら、人里離れた場所にいる人物の人生にも迫っていく同番組。

前回の『大改造!!劇的ビフォーアフター×ポツンと一軒家合体スペシャル』で訪ねた南フランスのレストラン「カンテサンス」のオーナーシェフ、クリストフ・ビローさんの紹介で、新たなポツンと一軒家へと向かうことになった。

その場所は、南フランスのアルプス山脈の西南端部に位置する山奥で、クリストフさんがレストランの食材として仕入れている養鶏農家なのだという。店からさらに6kmほど山奥へ入った先で、クリストフさんは「ここよりもっとポツンとしているから、きっと気に入ると思うよ。喜んで案内するよ」と、四輪駆動車に乗って捜索隊は出発した。

出発してすぐ砂利道に入ると、起伏が激しい荒れた山道を進んでいく。視界が開けた場所に出ると、手つかずの大自然がどこまでも広がる雄大な景色が目に飛び込んできた。ただ、その先は岩肌むき出しの崖道が続き、捜索隊は「絶景なんだけど、道が細くて」「日本のヤバい道より怖い」「高さ（標高）のレベルが違う」と、ガードレールもない断崖絶壁の道に恐怖を覚える。

そんな中、野生のシャモア（アルプスカモシカ）を発見したり、断崖絶壁の上に築かれたピエルラスの村の美しい集落を望んだりと、アルプスならではの壮大な景色を堪能した。

険しくも美しい道のりを越えた先、標高1200mの山の上に、奥行きの長い三角屋根の建物が4棟並んだ養鶏場にたどり着いた。出迎えてくれたのは、エリック・マルタンさん（54）と妻・マルタさん（49）だ。

夫婦2人で、約7ヘクタールの敷地で2000羽の鶏を放し飼いで育てているという。4つある鶏舎は出生日別に分けられ、隣接した斜面に設けられた放牧地に、鶏は自由に出入りできるようになっている。

飼育しているのは、2つの品種を掛け合わせた「青い足」と呼ばれる鶏だ。オスはフランスの有名な地鶏「ガロワーズ種」、メスは黒い羽毛の地鶏。肉質が非常に良いため、クリストフさんをはじめとする星付きシェフたちに人気が高く、スーパーで売られている鶏肉の約3倍の値段で取り引きされているという。エリックさんは「ここは平らなところがないから、毎日動き回って良い筋肉がつくんだ」と語った。

一方で、鶏を外に出しっぱなしにすると、空から鷹や鷲に襲われたり、暗くなると狐が襲ってくる危険がある。そのため、夜は必ず鶏舎に戻す必要があるが、この広大な敷地で鶏を追い込むのは一苦労だ。そこで活躍するのが、キンバヤとマヤという2匹のボーダーコリー。エリックさんが指示を出すと、犬たちは放牧地へ散らばった鶏たちをゆっくりと小屋へ誘導し、その働きぶりに捜索隊は「この2匹がいるから成り立ってる仕事ですね」と感嘆した。

この地で養鶏を始めたのは2018年、今から7年前だ。それまでエリックさんが何をしていたか尋ねると、驚きの答えが返ってきた。「化粧品会社で営業部長をしていたんだ。スペインのバルセロナで働いていた」。全く違う仕事からの転身。きっかけは、2008年に起きた世界的な金融危機だった。エリックさんとマルタさんは、当時働いていたスペインで、ほぼ同じ時期に会社を解雇されたのだという。

突然仕事を失った2人は「じっとしていても仕方がない」と、2012年にエリックさんの母国・フランスへ戻ることを決意した。フランスに戻ったものの、エリックさんは思うような仕事を見つけられず、2年ほど失業状態が続いた。

ニースの実家に同居させてもらっている間、週末だけエリックさんの祖父が建てた別荘（今の自宅）がある村に通い、家を改装。そして、この辺りに鶏を育てる農家がほとんどいなかったこと、そしてマルタさんのコロンビアの実家が養鶏をしていたという経験もあり、養鶏業を始めることを決めた。

この養鶏場がある土地は、エリックさんのひいおじいさんの兄弟の土地で、約60年間荒れ放題になっていた場所だった。エリックさんは養鶏を始めるため、2年近く1人でこの山に住み、荒れた土地の整地や石垣積みを行った。鶏舎もプレハブの部材を山の上まで運び、自力で4棟すべてを建てた。

開墾から数えて丸4年、ようやく鶏の飼育を始めることができたという。マルタさんは、化粧品の営業マンだった夫が、こんなにも体力を要する大仕事をやり遂げたことに「本当に尊敬してる」と語る。エリックさんも「人生の大きな転機だったけど、文句も言わずに協力してくれて感謝してる。おかげで今はこうして幸せに暮らせてる」と、妻への感謝を述べた。

経営は軌道に乗り、収入も安定してきたが、鶏の世話に休みはない。夫婦はコロンビアで結婚式を挙げて以来、「2年どこにも行っていない」という。

しかし、夫婦には今後の夢がある。「1年の半分をフランスに住んで、半分はコロンビアに住みたい。8年後ぐらいかな」とエリックさん。エリックさんが62歳、マルタさんが57歳になる頃に仕事から離れ、旅行も楽しみながら、フランスとコロンビアを穏やかに行き来する2拠点生活を送りたいと語った。