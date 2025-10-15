山下智久、“天性のアイドル”と感じたtimeleszメンバー明かす「キュンとしたもん」

10月14日深夜放送のフジテレビ系『タイムレスマン』にて、9月27日に同番組初の全国放送ゴールデンSPとして放送された『東海道中！脱落旅』の未公開映像を公開。山下智久が“生まれ持ったアイドル性”を感じたというtimeleszのメンバーについて明かした。

【関連】山里亮太、共演を経て夢中になっているtimeleszメンバーとは？「久しぶりに“いいねぇ”って」

山下は、新メンバーオーディション“timelesz project”中の猪俣周杜の様子について、「生まれ持ったアイドル性があるよねって俺は思った。見てて」と切り出した。

続けて、猪俣が審査中にSMAPの「SHAKE」を披露したことに触れると、「『プルルルゥハァー！』って、あそこでキュンとしたもん」と、印象的なフレーズを再現していたとしつつ、「しかも1番最初のだよ？なんかすごいゾワっと来たから、天性のアイドル性を持ってるのかなって、見ながら思ってました」と語った。

これを受けた猪俣が、「なるほどぉ」と返し、メンバーから、「言葉出てこなくなっちゃってる」などとツッコミが入れられる中、山下は、「かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい」と笑顔でコメントしていた。