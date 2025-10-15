小学校で竿燈の体験授業 まつりへの参加町内がない学区の子どもたち 本物の竿燈に触れて魅力を体感 秋田市
ふるさとの祭りに親しんでもらおうと、秋田市の小学校で竿燈の体験授業が行われました。
竿燈まつりに参加する町内が学区内にはない児童たちが本物の竿燈に触れてその魅力を体感しました。
秋田市竿燈会のメンバーが集まったのは、秋田市の御所野小学校です。
町内の垣根をこえて差し手や囃子方が集まるのは8月のまつり本番以来です。
県外や国外でのPRイベントも落ち着くこの時期に、毎年、小学校に出向いて竿燈の体験授業を行っています。
「きょうは端にボール引っかかってねぇもんな」「端にサッカーボールとかバレーボールがたまに引っかかってる場合ありますよね」
「それを竿燈の先でツンツンってやって取ってあげると子どもたち大ウケする」
「とにかくお祭りって楽しいんだという思い、それを味わってもらう、、お囃子を聞いてウキウキしてもらうと、わたしもやってみたいという女の子でもねそういう子がいれば来年につながるかなーと思います」
町内は違っても思いは同じ。
竿燈の楽しさを知ってもらい児童たちに「やってみたい」と思ってもらうのがねらいです。
体験授業に参加したのは、5年生の児童、約80人です。
まずは基本となる5種類の技やお囃子を披露しました。
竿燈会に所属している児童は数人いるものの、御所野小学校の学区内にはまつりに参加する町内がありません。
長さ9メートルの「中若」を使った技やお囃子を目の前で味わいながら、児童たちもかけ声で竿燈の妙技を盛り立てました。
一番の楽しみは、実際に触れて差し手やお囃子を体験できる「ふれあい竿燈」です。
体験に使われたのは、長さ5メートル、重さ5キロの「幼若」と、それよりも小さなミニ竿燈です。
竿燈会のメンバーからアドバイスを受けながら、その魅力を体感しました。
体験した児童
「手のひらにあげてバランスを崩さないようにするところが難しかったです」
体験した児童
「学校でみんなと竿燈に触れあえるってことは経験として少ないしとてもいい機会だったかなと思います」
体験した児童
「持ってみるとどっこいしょどっこいしょって言われたい気分になりました」「家でも自分で竿燈作ってできそうで挑戦してみたいです」
加賀屋政人会長
「お囃子が鳴ってる、竿燈の演技をしてる、そこで子どもたちもみんなでどっこいしょどっこいしょっていうようなかけ声で参加してる、そういうふうな一体感、それが味わえてよかったかなというふうに思います」
本物の竿燈に触れ、ふるさとの祭りに親しんだ児童たち。
来年の夏に向けて、祭りへの参加意欲を高めました。