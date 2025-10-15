特集です。こちらの映像は、先月、海外の島で行われた日本の陸上自衛隊とフランスの陸軍による、合同訓練の様子です。



陸上自衛隊と海外の部隊との訓練は定期的に行われているものですが、今回の訓練には秋田駐屯地の隊員たちが、いわば“日本代表”として参加しました。



国防の要としてだけではなく、災害の現場でも最前線に立つ秋田の隊員たちが、海外や県内で積み重ねる、「知られざる訓練」を取材しました。





高い緊張感で臨まなければならない訓練とは

自衛隊の車両の先導のもと、取材班が向かったのは、三種町内にある、一般の人は立ち入りできない施設です。



取材に訪れたのは、今月はじめ。



警備を担当する隊員が待機していたものの、入り口が開いていました。



この日は朝から、秋田駐屯地の隊員たちが、ある訓練を行っていたからです。



参加する隊員たちが、高い緊張感を持って臨まなければならないその訓練は。



「（カシャ）弾込めよーし！」



「射撃よーい」「射撃よーい」「（発砲）」



「（発砲）」



実弾を使った、射撃訓練です。



秋田駐屯地を拠点とする部隊＝第21普通科連隊の中には、「ナンバー中隊」と称される、第一から第四までの中隊があります。



この日の訓練に参加したのは、第一中隊の隊員たちです。



警察や行政機関などとの合同訓練への参加や、災害現場での復旧・支援活動が各中隊の主な任務ですが、実弾射撃の訓練も行っています。



集中力に加えて体力も…女性隊員の心がけ

今年8月に、第一中隊に加わったばかりの隊員も例外ではありません。



秋田駐屯地・正木梨里花さん※第21普通科連隊・第一中隊

「私は特に膝射ちが苦手なので、膝射ちで言われたことを意識しながら姿勢をとって、落ち着いて焦らずに射撃することを意識しています」



隊員たちが射撃の腕を磨くのは自衛隊内部で定期的に開催される射撃競技会で、好成績を収めるためでもあります。



そこで競うのは、的への命中率だけではありません。



「開始！」



小銃を持ち、重い装備品もつけながらの全力疾走。



自衛隊では、これを「激動」と呼びます。



射撃の準備を行う所定の場所にどれだけの時間で到着できるかも問われます。



「43、44、45、46、47、48（秒経過）」



息が上がる中でも冷静に射撃ができる、体力と集中力がともに求められます。



射撃競技会に初めて参加することが決まった正木梨里花さんは、これまでの努力が実を結ぶように自らを奮い立たせます。



秋田駐屯地・正木梨里花さん※第21普通科連隊・第一中隊

「激動からの射撃というのもあって、女性としての体力。男性と体力の差があるので、少しでも体力で差をつけられないように日々の体力錬成を頑張って、射撃に影響することがないよう頑張ってます」

「まずは体力を磨きつつ、第一中隊という中隊に異動したばかりなので、その中隊での訓練に少しでもついていけるよう、知識とスキルアップを目指して頑張ります」



ひとりではできないことを団結で乗り越える

そんな第一中隊の中には、日頃の訓練の成果を日本以外で発揮した隊員もいます。



自衛官となって19年目の伊藤晃章さん、36歳。



五城目町出身です。



伊藤さんを含む秋田駐屯地の隊員たちは、先月1日から11日まで、フランス陸軍との合同訓練に参加しました。



秋田駐屯地を拠点とする隊員が海外の部隊との合同訓練に臨むのは、2016年以来、9年ぶりです。



秋田駐屯地・伊藤晃章さん

「一番有意義だった訓練ですが、やはり日本でできなかった訓練全般ですね。海の上に障害があって、それを乗り越えていく。ひとりではできなくて、みんなで協力して越えていく。団結が問われるトレーニングでした」



訓練の舞台は、日本の約7,000キロ南東にある、フランス領・ニューカレドニア。



複数の島で構成されるこの土地にある海や山を使った実践的な訓練を通じて、日本とフランス、両国の部隊の作戦遂行能力の向上や、相互理解を目指しました。



伊藤さんは、フランス側と、交流を深める機会があったことも、有意義だったと振り返りました。



秋田駐屯地・伊藤晃章さん

「行事等でいえば、フランス軍とともに昼食をとった、簡単にいえば交流会のようなものですかね」

記者

「ちなみに何を食べましたか」

秋田駐屯地・伊藤晃章さん

「自分は…普通にフランスパンと、ピザと。いろいろなものが出てきたんですが、はい」

過酷な訓練を乗り越えられた理由とは

ただ、そうした和やかな交流は、訓練の間のわずかな時間だけ。



期間中の大半は、夜明けとともに始まり、夜更けに終わるような、過酷な訓練でした。



秋田駐屯地・伊藤晃章さん

「正直つらい訓練、過酷な状況、幾度となくありましたが、やはり日本にいる家族のこと考えれば乗り越えられたなと。今でも思ってます」

「頼りにしたものは、家族の写真ですかね」



心の支えを頼りにしながら貴重な経験を積んだ伊藤さん。



訓練でも、災害の現場でも最前線に立つ自衛官として、飛躍的に成長したことを実感しています。



記者

「行ってよかったですか？」

秋田駐屯地・伊藤晃章さん

「そうですね。逆に行かせてもらえてうれしかったです」

「日本ではできない経験。今いる場所でできない訓練、他のいろんな人たちと関われて、本当自分の今後の人生の糧になったと思います」



秋田駐屯地では、次の日曜、19日に毎年恒例の駐屯地創立記念行事を開催し、隊員たちの訓練の成果を県民に広く知ってもらうことにしています。