楽天グループは、11月8日に同社の多様な文化やサービスを体験できるイベント「楽天文化祭 -Rakuten Festival-」を開催する。

「楽天文化祭 -Rakuten Festival-」は、東京都世田谷区の楽天クリムゾンハウスと二子玉川ライズ 中央広場・スタジオ＆ホールで行われる。イベントへの入場は無料。

専用サイトから申し込むと先着で楽天クリムゾンハウスの一部エリアが見学できる。全社会議「朝会」に使用される会議室の見学や記念撮影、キッズエリアなどに加えて家族や友人同士で楽しめるイベントが用意される。時間は9時30分～16時まで。

見学はチケット制で、9時30分～10時、10時～10時30分、14時～14時30分、14時30分～15時の4つの時間が設けられている。各時間先着250名まで。申込期間は20日まで。

二子玉川ライズ 中央広場・スタジオ＆ホールでのイベントは事前予約なしで参加可能。楽天のAIエージェントを体験できる「Rakuten AI」ブースや、楽天ソシオビジネス所属のパラアスリートによる「ブラインドサッカー体験会」などが行われる。時間は10時～17時まで。

また、「おいもや」や「山口ふぐ本舗きらく」、「小宇宙食堂」などのキッチンカーが出店し、抽選会も実施される。

左がおいもや「おいもシェイク」、右が小宇宙食堂「台湾フージャオビン（胡椒餅）」。支払いはキャッシュレス決済のみで、ラストオーダーは16時30分。