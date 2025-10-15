中田クルミ、“初公開”の夫婦の自宅をDIY「黄色い壁も有言実行で白く塗りました」 夫は浅野忠信
俳優・浅野忠信（51）の妻で俳優・モデルの中田クルミ（33）が14日、自身のインスタグラムを更新。自宅をDIYする様子を披露した。
中田は、9月25日放送のTBS系バラエティ『櫻井・有吉THE夜会』（後10：00）にゲスト出演。「真夜中なのに忙しい人たち」をテーマにした回で、中田は夫婦の自宅をテレビ初公開し、夜な夜な自宅を模様替えする様子や趣味の編み物に熱中する姿を紹介していた。
この日は「載せるの忘れてた！すっかり遅くなってしまいましたが『櫻井・有吉THE夜会』観ていただいた皆様ありがとうございました」とあいさつ。
番組内でMCの櫻井翔（43）、有吉弘行（51）にプレゼントした水色の“夜会カラー”のくまの手編みぬいぐるみを披露したほか、「その後は黄色い壁も有言実行で白く塗りました」と、自ら自宅の壁の色を塗り替える様子を動画で紹介した。
コメント欄には「クルミちゃんの編み物やDIYをしているところを見れてとっても嬉しかったです」「オンエア見ました！クルミちゃん本当に器用でセンス良くて憧れます 色んな制作物見れて楽しかったです！」などの声が寄せられている。
