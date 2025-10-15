「このまま殴られ続けたら死を感じると…」被害主張の男性が取材に応じる　大阪府警・捜査四課の警察官による暴行を証言　様子が映らないよう防犯カメラの向きを変える場面も「これじゃ伝わらない。もっと殴られている」

大阪府警の警察官２人による家宅捜索中の暴行事件。自らも暴行を受けたと主張する男性が取材に応じました。



起訴状によりますと、大阪府警捜査四課の警部補・時長力被告（５１）と巡査部長・阪口裕介被告（３３）は今年７月、女性を風俗店などに紹介する国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」の拠点とみられるビルの一室を家宅捜索した際、捜査対象の男性に暴行した罪に問われています。



時長被告は男性をソファーに押し倒し、阪口被告が顔面や腹などを複数回殴るなどの暴行を加えたとされています。



