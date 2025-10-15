アプリの開発力を競う 国内最高峰の大会の予選会で、諫早の高校生と専門学生のチームが最優秀賞を受賞です。

諫早商業高校で行われた表彰式では、情報科の3年生2人に賞状が手渡されました。

2人は、9月行われたスマートフォン向けの「アプリの開発」「アイデアの斬新さ」「技術の高さ」などを競う競技会に、麻生専門学校の学生3人と出場。

今回のテーマが「星」ということで、レビューサイトなどの「★」を連想し、レビュー回答数の少ない“新たな店”との出会いを生み出すアプリ「未評価レビュワーズ」を開発しました。

そしてこのアプリが、九州内の大学や企業など10チームが出場する予選大会で「最優秀賞」を獲得しました。

（東 柊吾さん）

「(開発したアプリは）レビューされていないところに行って、自分たちでレビューするのが目的。知られていない店が活性化するようになればいい」

（末吉 翔馬さん）

「SNSで(店について)発信する以外に方法があると思い、レビューの数に目をつけてアプリを開発した」

2人が所属するチームは、12月に神奈川県で行われる本選に出場します。