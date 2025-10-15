「アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025」に向けて来日しているオーストラリアA代表の選手、スタッフ数名が15日、滞在している神戸市の六甲アイランド小学校を訪問した。

日本協会から派遣された講師のもと、子どもたちと一緒になってラグビー体験を行い、その楽しさを伝えるとともに国際理解の促進を図るのが狙い。オーストラリアA代表からはHOリアム・ボウロン（22）、SOハリー・マクラフリン・フィリップス（21）、WTBティム・ライアン（21）の3選手らが参加し、六甲アイランド小の6年生51人と触れ合った。

ラグビー体験ではボールを使ったリレーや選手らの体を持ち上げる競争などを実施。最後はラインアウトのリフトで小学生が持ち上げられ、子どもたちから何度も歓声がわき起こった。45分間の体験を終え、取材に応じた小学生は「オーストラリアの選手がここに来てくれてうれしかった。ラグビーに興味がわきました」と目を輝かせた。

オーストラリアA代表の3選手も「楽しかった」と声をそろえた。18日には、大阪のヨドコウ桜スタジアムで開催される「アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025 JAPAN XV対オーストラリアA代表」に臨む。HOリアム・ボウロンは「日本にはパッションを持ったファンがたくさんいるから試合が楽しみだ」と戦いを心待ちにした。