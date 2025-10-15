元「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の中丸雄一が１５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。１４日に結婚を発表した「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」村上信五を祝福した。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、この記事が紹介されると「めちゃめちゃめでたいですよね。うれしいですよね」と笑顔を見せた中丸。

ＭＣの垣花正に「世代もほぼ一緒くらい？」と聞かれると「そうですね。（事務所）入所は…」と話しかけたところで大島由香里アナウンサーに「事前に聞いてたりとかはあったんですか？」と聞かれると「聞いてないですね。ネットニュースで知りました」と答えた。

村上との仲を聞かれると「もちろん、お会いした時は話すし、１０年ぐらい前とかは結構、一緒にいた記憶があるんですけど、最近は年に１回か２回くらいしか、お会いできてないですね」と返答。

「（１０年前は）舞台とかで１か月、ずっと一緒に過ごす期間があったりとか、ありましたね」と答えたところで垣花が「この（村上の）発表文の中に、ちゃんと中丸くんの名前もあるなと思って。３０年を迎える中での『中』は中丸くんの中」と、むりやりこじつけると、「いや、いや、いや…。それはないでしょ」と否定も「メンバーの頭文字を入れているというのは、グッと来ますね、確かに」と続けていた。