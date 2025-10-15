【7位〜12位】10月16日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】水瓶座 総合運：★★★☆☆

苦手だと感じていたことも、今日は思いのほか楽しめるはず。しかも「実は苦手ではないかも」と、自信も湧くでしょう。予定を決めすぎず、その場その場の気分で動いていくことが運気を生かす秘訣。人との約束も最小限にすると〇。



恋愛運

話しているうちに、相手の気分を明るくできる恋愛運。相手の表情を観察しながら、話題や言葉を選んでください。ただし、少しでも傷つける可能性がある冗談はNG。また出会いは、友だちと一緒に探すとあなたの魅力が引き出されます！



金運

お金を使うのを楽しむことができ、笑顔で支払いをすることで、お金との縁がさらに強くなる運気！普段は｢我慢しなきゃ…｣と思っているデザートなども、今日はOK！高級品より庶民的な雰囲気の物が金運の味方になってくれます。



ラッキーアイテム：小さめのポーチ



ラッキーカラー：ピンクゴールド 恋愛運話しているうちに、相手の気分を明るくできる恋愛運。相手の表情を観察しながら、話題や言葉を選んでください。ただし、少しでも傷つける可能性がある冗談はNG。また出会いは、友だちと一緒に探すとあなたの魅力が引き出されます！金運お金を使うのを楽しむことができ、笑顔で支払いをすることで、お金との縁がさらに強くなる運気！普段は｢我慢しなきゃ…｣と思っているデザートなども、今日はOK！高級品より庶民的な雰囲気の物が金運の味方になってくれます。ラッキーアイテム：小さめのポーチラッキーカラー：ピンクゴールド

【8位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

身体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。安心できる場所で、のんびりとなにもしない時間を過ごしてみてください。ゴロリと横になって、そのままうたた寝をしてしまうのも〇。想像以上に心身の疲れが取れていきます。



恋愛運

特に予定を決めず、のんびりと一緒に過ごすと、心のつながりがグンと強くなる恋愛運。関係が進むかも！部屋でゆっくりとするのも〇。外に出かけるのなら、自然が豊かだったり、広い景色が見えたりする場所がオススメです。



金運

入ってくるお金が増えそうな予感！特に、副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるのなら、今日は普段以上に力を入れてみて。また、どんな副業があるのか情報収集をするのもオススメです。



ラッキーアイテム：猫のグッズ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】天秤座 総合運：★★☆☆☆

普段以上に、人の気持ちを深く理解できる日です。「わかるよ」と寄り添って「こう思うよね」と人の気持ちを代弁してみて。ただし、誰かの悪口が始まりそうになったら、話題を切り替えてしまうことがポイントです。



恋愛運

どんな考え方をしているのか、これまでどんな経験をしてきているのか、相手についてたくさん知りたいという気持ちをそのまま伝えてください。決して否定せずに話を聞いていると、心のつながりがしっかりと強くなる日です。



金運

支払いの方法や予算など、自分のなかでのお金のルールを、今日は｢どうでもいい｣と感じてしまうかも。ただ、そのルールを守ることが、金運を守ることにもつながる日です。冷たい水を飲んだり、散歩をしたりして、気分転換すると〇。



ラッキーアイテム：ランタン



ラッキーカラー：パープル

【10位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

大切なことについて、考え方や価値観が変化するかもしれません。これまでの自分の考えを否定しなくても大丈夫。「どちらも間違っていないのだ」という前提で物事を見てください。すると、今後への自信が深まっていくはずです。



恋愛運

何気なく言ったひと言や、ちょっとした行動が恋の相手の逆鱗に触れる可能性がある日。反論しないことが大切。「これに関しては、100％折れよう」という気持ちで話し、素直に謝って。その姿が相手の愛情を深めるはずです。



金運

貯蓄や運用、投資などについて、｢長期的に考えなければ｣と思っていると、自分にプレッシャーをかけすぎて大切なことを見落とすかも。それより、日用品の買い物や交通機関などで、小さな節約をしたほうが金運UPにつながります。



ラッキーアイテム：ギンガムチェック



ラッキーカラー：ライラック

【11位】山羊座 総合運：★☆☆☆☆

ポジティブな想像もネガティブな想像も、浮かんだら一気に膨らみやすい運気です。だからこそ、うれしいことや楽しいことを思い描くのが大切。前向きなイメージを広げていけば、それを実現するためのアイディアも思いつくでしょう。



恋愛運

恋人に自由を奪われている、心に土足で踏み込まれている…そんな気分になりそうな恋愛運。つい感情をぶつけそうになるかもしれませんが、深呼吸を。穏やかに話したほうが、自分の時間や自由をたくさん確保できます。



金運

平和な金運の1日です。コーヒーをごちそうしてもらえるなど、ちょっとしたラッキーもあるかも！ただ、誰かに貸したお金や物を｢早く返して｣と催促すると金運ダウン。｢そのうち返ってくる｣とおおらかに構えておきましょう。



ラッキーアイテム：ヘッドホン



ラッキーカラー：ワインレッド