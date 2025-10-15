岐阜県高山市の北アルプス奥穂高岳山頂近くの尾根で、動けなくなったオーストラリア人の男性登山者が、救助に向かった山荘従業員とビバーク後に岐阜県警ヘリで下山し、高山市の病院に運ばれました。

【写真を見る】奥穂高岳山頂近くの“馬の背”でオーストラリア人男性遭難「どうしたらよいか…」穂高岳山荘に電話 従業員と山で一夜を明かし… 翌日山荘からヘリで救助

男性は低体温症とみられますが、意識はあり命に別状はないということです。

救助されたのは、エンジニアの31歳オーストラリア人男性です。警察によりますと、14日午後4時10分ごろ、奥穂高岳山頂の直下にある穂高岳山荘の支配人から「宿泊予定の人から『どうしたらよいか』と相談の電話があった」と警察に通報がありました。

岐阜県北アルプス山岳遭難対策協議会の救助隊に所属している、穂高岳山荘従業員4人が救助に向かい、14日午後11時50分ごろ、奥穂高岳南西150メートル付近、通称“馬の背”と呼ばれる標高3100メートルほどの岩場で男性を発見し、2人が男性と現場でビバーク。



翌15日午前8時ごろに男性を穂高岳山荘に収容、午前11時10分ごろに穂高岳山荘から岐阜県警ヘリで高山市に運び、病院に搬送しました。