INI、南海電鉄コラボラッピング車両“マジラピ号”運行開始
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、11月19日にリリースするWINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」と南海電気鉄道（以下、「南海電鉄」）がコラボし、コラボラッピングを施した特急ラピートの運行を開始した。
【写真】運航開始当日！INI×南海電鉄「マジラピ号」
同コラボラッピングの特急ラピートは「マジラピ号」と命名。WINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」と特急ラピートに由来した愛称となっている。
1号車にはメンバー全員、2号車には池崎理人（※崎＝たつさき）、3号車には後藤威尊、木村柾哉、尾崎匠海、4号車には高塚大夢（※高＝はしごだか）、許豊凡、佐野雄大、5号車には藤牧京介、西洸人、田島将吾、6号車には松田迅がデザインされている。
また、記念乗車券デザインは14日までに公開予定だったが、発売開始（10月31日）までにINIオフィシャルサイトにて公開予定。
【写真】運航開始当日！INI×南海電鉄「マジラピ号」
同コラボラッピングの特急ラピートは「マジラピ号」と命名。WINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」と特急ラピートに由来した愛称となっている。
また、記念乗車券デザインは14日までに公開予定だったが、発売開始（10月31日）までにINIオフィシャルサイトにて公開予定。