奇跡の初コラボ！「シルバニアファミリー × デルレイダイヤモンドショコラ BOX」が11月1日に発売、限定ドレスを着たシルバニアがかわいすぎると話題
デルレイ・ジャパン株式会社は、株式会社エポック社 の「シルバニアファミリー」と初のコラボレーションを実施し、限定商品「シルバニアファミリー×デルレイダイヤモンドショコラ BOX」を2025年11月1日(土)より数量限定で発売する。本商品は、DelReY(デルレイ)の象徴であるダイヤモンド型ショコラを中心に、本コラボレーション用にデザインした特別な2段ボックスに収めた限定セットとなっている。
【写真】チョコレートとシルバニアが奇跡のコラボ！
今回はそんな限定商品「シルバニアファミリー×デルレイダイヤモンドショコラ BOX」について、商品の開発背景やこだわりを担当者に聞いてみた。
■コラボ商品概要
シルバニアファミリー×デルレイダイヤモンドショコラBOX 7560円
デルレイのアイコンでもあるダイヤモンド型のショコラと、オリジナルドレスを着たショコラウサギの赤ちゃん(クレム)のセット。シルバニアファミリーのために作られたオリジナルデザインの2段BOXにダイヤモンドショコラが6個入っており、キャラメル、ペルートンカ、エキゾチックフルーツ、マンゴー、ライチ、ローズの6種類の濃厚で個性豊かなフレーバーを楽しめる。大きなリボンのBOXには今回だけの特別箔シールが付属、BOXを自由にデコれるようになっている。また、セットのショコラウサギの赤ちゃん(クレム)は、ダイヤモンドのモチーフをあしらったドレスを着ている限定仕様。
商品名：シルバニアファミリー×デルレイダイヤモンドショコラBOX
発売日：2025年11月1日(土)
予約開始：2025年10月1日(水) ※デルレイ銀座店・デルレイ公式ECにて受付
価格：7560円
内容：特製2段BOX(限定箔シール付)/ダイヤモンドショコラ6種×各1個
(キャラメル、ペルートンカ、エキゾチックフルーツ、マンゴー、ライチ、ローズ)/
ショコラウサギの赤ちゃん - ダイヤモンドショコラ
販売数：数量限定
■担当者インタビュー
――「シルバニアファミリー×デルレイダイヤモンドショコラBOX」発売の意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えてください。
ブランド認知度向上と、新規顧客様獲得が主な目的です。本商品は、シルバニアファミリーのファンとデルレイのファンに向けておりますが、新たなお客様にも向けておりますので贈り物やコレクションとしてお選びいただけますと幸いです。
――今回の商品はどのように出来上がりましたか？
かわいらしくなりすぎないよう、デルレイの高級感を持たせながらシルバニアファミリーのかわいらしさと融合することを意識しました。試行錯誤して出来上がったのが今回のコラボ商品です。
――商品のこだわりを教えてください。
お客様ご自身で箱の中に入っておりますシールを使用していただき、オリジナルBOXを作成していただくことができる点です。また、DelReYのロゴ入りのローズの香り豊かな限定ダイヤモンドショコラが入っているところにも注目してほしいです。
――最後にひとことお願いします！
シルバニアファミリーの愛らしさと、デルレイの伝統とシェフの技術が出合い、特別な一箱が生まれました。味わいと見た目の両方で楽しんでいただけるコラボ商品です。贈り物やコレクションにぜひお選びください。
今までにはないドレッシーなシルバニアと上品なチョコレート。見ても食べても幸せなこのBOXを、ぜひ自分へのご褒美や大切な人への贈り物にゲットしてほしい。
※数量限定商品のため、完売次第終了となります。
※商品仕様・発売日・販売チャネルは予告なく変更する場合があります。
※最新情報はデルレイ公式サイト・公式SNSをご確認ください。
※ロゴ・キャラクター使用については、許諾に基づいて掲載しています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
