家庭画報のおせち、11月30日までの早割スタート、個食スタイルで楽しめる「ひとりぶんおせち」も登場
世界文化社が展開する「家庭画報ショッピングサロン」にて、毎年好評の「家庭画報のおせち2026」の予約受付がスタートしている。
【写真】特大、ひとりぶん、和二段…「家庭画報オリジナルおせち」豊富なラインナップ
家庭画報のおせちは、オリジナルをはじめ、老舗料亭の逸品や人気レストランの洋風オードブルなど、多彩な選択肢が用意されており、華やかで豪華なラインナップが特徴となっている。
家庭画報オリジナルのおせちは、31品を絵馬形の折に詰めた「ひとりぶんおせち」や、誕生から10年以上愛され続ける「三段おせち」、新登場の手まり寿司付きの「和二段」など全10種が用意されている。
また、クリスマスお届けまたはお正月お届けが選べる「日比谷松本楼」や「銀座ポルトファーロ」など名店の「洋風おせち（オードブル）」も登場。壱岐牛の赤ワイン煮やバランスの良い30品目の盛り合わせなど、ワインやシャンパンとの相性も抜群なメニューがそろう。
11月30日までの期間限定で対象商品が通常価格から5％オフとなる「早割クーポン」が配布されている。詳細は、「家庭画報ショッピングサロン」にて発表されている。
