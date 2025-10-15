ハラミちゃん、6年前から激変人生に反響 「まさに『“いのち輝く未来”社会のデザイン』を体現」「もう大号泣だよ」
ポップスピアニストのハラミちゃんが14日、自身のXを更新し、大阪・関西万博への感謝をつづった。
【写真】ハラミちゃんが万博フィナーレで演奏→ミャクミャク登場の感動風景
ハラミちゃんは、万博閉幕日の13日に開催されたファイナルイベント『JR西日本グループpresents ありがとうと旅立ちの祭典〜Thank you for all…〜』の第3部「旅立ち」のステージに出演。1970年大阪万博のために製造されたピアノを、情感たっぷりに演奏した。
「いい日旅立ち」に続き、「上を向いて歩こう」は合唱となった。そして、ミャクミャクをはじめ、万博のために尽力してきた面々がステージに集合。感動につつまれるなか、「旅立ちの鐘」の音が響き渡った。
大ステージを飾ったハラミちゃんは「6年前引きこもりだった私が、まさか55年ぶりの大阪万博のフィナーレでピアノ演奏なんて、ほんと信じられない」と明かし、「私の実力ではピアニストの夢は叶わなかったけど、みんながたっくさん愛情と応援をくれてピアニストにさせてくれました。輝く未来をプレゼントしてくれてありがとう」と万感。
ファンからは「人生って分からない」「まさに『“いのち輝く未来”社会のデザイン』を体現しましたね」「もう大号泣だよ」「プレゼントしてくれているのはハラミちゃんですよ」と、多数の反響が寄せられている。
