９日、ブラジル北東部のバイーア州カマサリ市で行われた記念式典で、比亜迪（ＢＹＤ）の王伝福（おう・でんふく）董事長兼総裁（左）と交流するブラジルのルラ大統領（右）。（カマサリ＝新華社配信）

【新華社カマサリ10月15日】中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）にとって1400万台目の新エネルギー車（NEV）が9日、ブラジル乗用車工場でラインオフした。これにより、同社のグローバル化が新たな段階に入り、国際的な事業展開が一段と加速したことが示された。

王伝福（おう・でんふく）董事長兼総裁はラインオフ式で、中国・ブラジル両国の政府や協力パートナー、ユーザーの長期にわたる支持に感謝を伝えた。「ブラジルに進出してから11年以上が経ち、街中を当社のEVバスが走るようになった。ブラジルのBYDオーナーは17万人を超え、BYDは同国の新エネ車市場で2年連続販売台数トップに立った。当社はブラジルにおいて投資家であるだけでなく、長期的な協力パートナーでもある」と語った。

式典に先立ち、ブラジル工場があるバイーア州議会の表決を経て、工場前の道路の名称が正式に「BYD通り」に変更された。海外で「BYD」の名前が道路につけられるのはこれが3本目で、1本目と2本目は米カリフォルニア州ランカスター市とタイ・ラヨーン県にあり、ともにBYDの生産拠点と密接に関わっている。南米初の「BYD通り」は同ブランドのグローバル展開の深さと広さを表している。